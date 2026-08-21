ハークは、米国の独立系映画スタジオ「Angel Studios」の作品を日本市場で順次配信すると発表した。2026年8月26日より『教師と少年、輝く人生』『教室から始まった奇跡』、9月2日より『オペレーション ～医師たちの挑戦～』『サウンド・オブ・ホープ』のTVOD/EST（デジタルレンタル・デジタルセル）配信を開始する。

Angel Studiosは米国ユタ州を拠点に、映画・テレビ・配信事業を展開する独立系エンターテインメント企業。映画製作・劇場配給・配信プラットフォーム運営を一体化し、観客コミュニティ「Angel Guild」を通じて作品開発やマーケティングに観客の声を反映する独自のモデルを展開している。2023年公開の『サウンド・オブ・フリーダム』は全世界で2億5,000万ドルを超える興行収入を記録。近年は実話を基にしたヒューマンドラマ、社会派作品、家族向け作品などへラインアップを広げている。

教師と少年、輝く人生

実話をもとにした感動のヒューマンドラマ。苦しい過去に囚われ自滅へと傾く少年ネイト。高校教師スタン・ディーンは、車中生活の末に投獄された彼を保釈し引き取る決断をする。善意から始まった行動は、ネイトの心を蝕む暗い秘密と向き合う闘いへと変わり、二人は限界に迫られていく。絶望に沈む少年を救おうとするディーンの覚悟は試され、やがてその絆は過去の闇を越える希望の光となっていく。



監督：ダミアン・ハリス

出演：ジャレッド・ハリス、ニコラス・ハミルトン、ジェイミー・ハリス



教室から始まった奇跡

アフガニスタン初の女子ロボットチーム誕生の実話を映画化。少女の教育が反抗と見なされる国で、夢は不可能だと言われてきた若者たちに、ある女性が未来を信じる力を示そうと立ち上がる。彼女が率いる女子ロボットチームは世界的な注目を集める一方、強い反発と危険も増していく。脅威が迫る中、彼女たちは犠牲を払いながら前進し、その歩みは国に新たな変革をもたらす運動へと火を灯していく。





監督：ビル・グッテンタグ

出演：ニコール・ブーシェリ、アリ・ファザール、フィービー・ウォーラー＝ブリッジ



オペレーション ～医師たちの挑戦～

世界的眼科医ミン・ワン博士の人生を描く実話ドラマ。文化大革命の混乱期を生き抜いたミン・ワンは、アメリカへ渡り困難を乗り越えて世界的眼科医となる。ある日、継母に視力を奪われた盲目の孤児が現れる。彼は少女を救うため、封じ込めてきた祖国の辛い記憶と向き合い、不屈の精神を呼び起こしていく。



監督：アンドリュー・ハイアット

出演：テリー・チェン、グレッグ・キニア、ミア・スワミナサン



サウンド・オブ・ホープ

実際に77人の子供たちを救ったコミュニティの実話を映画化。東テキサス州の小さな町で暮らすドンナ・マーティンは、親を必要とする子供たちの存在を知り、夫のマーティン牧師と共に里親制度の現状に向き合う。深刻な虐待やトラウマを抱えた子供たちのため、教会の家族に養子縁組を呼びかけると、22の家庭が立ち上がり77人を迎え入れる前例のない取り組みに発展していく。





監督：ジョシュア・ワイゲル

出演：ニカ・キング、デミトリアス・グロッセ、エリザベス・ミッチェル



今後、『真実と反逆 ナチスと闘った若きレジスタンス』（10月16日劇場公開）『ダビデ～王になった少年～』（11月6日劇場公開）「Solo Mio」（原題）「Hershey」（原題）「Animal Farm」（原題／ジョージ・オーウェル原作）、「Young Washington」（原題）「Zero A.D.」（原題）などが配信予定となっている。配信プラットフォームは以下の通り。