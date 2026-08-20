サンリオは8月20日、9月17日から21日まで幕張メッセなどで開催される「東京ゲームショウ2026」に、自社ゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」として初出展すると発表した。新作ゲームの試遊やサンリオキャラクターによるステージなどを通じて、ブランドの世界観を体感できる内容になるという。

一般展示ブースのイメージ (c)サンリオ

10月発売予定の「サンリオ パーティランド」、2027年発売予定の「Sanrio Kawaii Me Live!」の試遊を用意

「Sanrio Games」は、2026年4月に始動したサンリオ初の自社ゲームブランドで、東京ゲームショウへの出展は今回が初めてとなる。会場では一般展示ブースとファミリーゲームパークの2エリアに出展し、サンリオキャラクターをデザインした装飾で空間を彩るとしている。

会場では、同社の第1作となる10月29日発売のNintendo Switch／Nintendo Switch 2用パーティゲーム「サンリオ パーティランド」と、2027年リリース予定のスマートフォン向けリズム＆ダンスゲーム「Sanrio Kawaii Me Live!（サンリオカワイイミライブ！）」を、リリースに先駆けて試遊できる。「サンリオ パーティランド」では、さまざまなミニゲームに加え、着せ替え機能やシール帳などを体験可能。「Sanrio Kawaii Me Live!」では、リズム＆ダンスゲームのほか、サンリオキャラクターやゲーム内に登場するライブステージの着せ替え機能などを楽しめるという。

サンリオ パーティランド

Sanrio Kawaii Me Live!

また、2025年11月に制作決定を発表したスマートフォン向け新作「フラガリアメモリーズ Color of Wishes（カラー オブ ウィッシィズ）」では、作品に登場する「騎士」と「主（ロード）」の描き下ろしゲームイラストを壁一面に展示し、初公開する。

フラガリアメモリーズ Color of Wishes

ステージではサンリオキャラクターが毎日登場し、一般展示ブースではクロミによるDJパフォーマンスを実施する。9月20日にはファミリーゲームパークで、「2026年サンリオキャラクター大賞」で第1位に輝いたポムポムプリンによる「ポムポムプリンスペシャルステージ ぱぴぷぺPom！」を開催。会期中は一般展示ブースにハローキティ・クロミ・マイメロディ・ポムポムプリン・シナモロールが登場し、ハローキティは「Sanrio Games」をイメージした特別な衣装を初披露する。

9月19日には一般展示ブースで特別ゲストを迎えたトークステージを開催する。「Sanrio Kawaii Me Live!」との楽曲タイアップが決定した4人組ロックバンド「ポルカドットスティングレイ」から雫氏がゲストとして登場。同バンドが本作のために書き下ろしたオリジナル楽曲をゲーム内に収録する予定で、ステージでは楽曲制作秘話や本作の魅力について語るという。

また、「フラガリアメモリーズ Color of Wishes」からは、「ハルリット」役の梶原岳人氏と「バドバルマ」役の武内駿輔氏が登壇し、本作の最新情報を公開するという。

会場では、来場・試遊した人にハローキティ・シナモロール・ポムポムプリンをデザインした東京ゲームショウ2026特別仕様のサンバイザーをプレゼントするほか、限定ノベルティの配付やプレゼントキャンペーンも予定している。