メルカリは8月17日、佐久間大介さんが出演する新テレビCM「コンビニで、メルカリ、ありかも。」篇を全国（一部地域を除く）で放映開始した。コンビニで住所を書かずに発送できる「匿名配送」の利便性をコミカルに描いた内容となっている。

新CMでは、コンビニのレジで荷物を発送しようとするユーザーのもとへ、赤いフードがトレードマークの「メルカリおすすめお兄さん」（佐久間大介さん）が、指先の相棒「ミニメルちゃん」とともに登場。「メルカリなら！」という掛け声とともに、「コンビニで、住所を書かずに、かんたんに送れる♪」という楽曲に合わせて、ミニチュアサイズの「メルカリおすすめお兄さん」が次々と現れ、レジ周りは23人の「ミニメルカリおすすめお兄さん」で埋め尽くされる。

場面はコンビニの外観に転じ、店の裏からは巨大な「ジャイアントミニメルちゃん」が「あーんしーんだ～（安心だ）」と言いながら登場。ラストはコンビニをはるかに凌ぐ巨大サイズの「メルカリおすすめお兄さん」が現れ、「メルカリ、ありかも。」というセリフで締めくくられる。

「ミニメルちゃん」のセリフは、これまでのCMと同様に佐久間大介さんが担当。今回は「レル～」という高めのセリフや「あーんしーんだ～」という低音のセリフも収録されており、声優としても活動する佐久間さんならではの演出が見どころとなっている。

「メルカリ」はフリマアプリ業界で初めて「匿名配送」サービスを導入し、2026年で10周年を迎えた。住所を書く手間がない手軽さと、互いの住所が見えない安心感を両立した発送方法として、多くのユーザーの取引を支えているとしている。

撮影エピソードとして、これまでのCMでも共演してきた「ミニメルちゃん」の扱いに慣れた様子の佐久間さんは、撮影の合間も指にはめた「ミニメルちゃん」と遊んだり、スタジオに流れる音楽に合わせて口笛を吹いたりと、リラックスした様子で現場を和ませていたという。本番では、グリーンバック合成に向けた細かなポーズや動きの指示に対しても、スタッフとのディスカッションを交えながら対応したとしている。

佐久間さんは「今回の新CMでは、コンビニのレジ周りに神出鬼没に登場しています。相棒のミニメルちゃんと一緒に、音楽に合わせて動く楽しいCMになっています」とコメント。「メルカリなら、コンビニで住所を書かずにかんたんに送れる」という点をCMのポイントとして挙げ、「売れたけど、送るのが大変そう…と迷っている方も、ぜひこの機会にコンビニで試してみてください」と呼びかけている。

放映開始日は8月17日より順次、放映エリアは全国（一部地域を除く）。CM映像はYouTubeで公開されているほか、佐久間さんのインタビューとメイキング映像も別途公開されている。