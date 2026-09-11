ペイディは9月10日、予約受付が迫る「iPhone 18 Pro」「iPhone 18 Pro Max」（9月12日21時から）に関して、あと払いサービス「ペイディあと払いプランApple専用」を利用した予約注文の事前準備方法を案内した。同プランを利用すれば、分割手数料0％で最大36回払いが可能。予約開始後はボタン操作のみで注文を確定できるとしている。

iPhone 18 Proの予約受付前に「ペイディあと払いプランApple専用」の利用をアナウンス

アップルは、iPhone 18 Pro／iPhone 18 Pro Maxの予約受付を9月12日の21時に開始し、9月18日に発売する予定だ。「ペイディあと払いプランApple専用」を利用すれば、予約開始前にモデル・カラー・ストレージ容量を選んでバッグに追加し、支払い方法まで設定しておくことができる。販売は先着順のため、注文が集中する予約開始直後でも、あらかじめ手続きを済ませておくことでスムーズに購入できるという。

事前準備の手順は3ステップ。まず予約開始前にペイディアプリから「ペイディあと払いプランApple専用」に申し込む。審査は最短60秒で完了するという。次にApple公式サイトで購入する製品を選択し、支払い方法で「ペイディあと払いプランApple専用」を選べば準備は完了となる。

「ペイディあと払いプランApple専用」は、Apple製品の購入に特化したあと払いサービス。一度登録すれば、Apple Storeオンラインや実店舗のApple Storeで繰り返し利用でき、iPhoneやMacに加えアクセサリー類も対象となる。iPhone 18 Proの場合、月々6,105円から、分割手数料0％で最大36回払いを利用できるとしている（口座振替・銀行振込のみ）。

同プランには、24カ月目に対象のiPhoneをAppleが保証額で下取りし、分割払いの残債支払いが不要になる買い替えオプションも用意される。定期的に機種を買い替えたいユーザー向けの仕組みで、利用には分割払いの継続実績やペイディアカウントの状態など一定の条件があるとしている。

また、Apple Storeオンラインで新しいiPhoneを購入し、NTTドコモまたはソフトバンクと契約する場合には、20,000円または8,800円の割引が適用される。ペイディは、キャリア経由の購入で発生しうる事務手数料がApple直接購入では不要になる点や、SIMフリー端末を入手できる点も利点として挙げている。