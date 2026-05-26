メルペイは5月26日、佐久間大介さんが出演するクレジットカード「メルカード」の新TVCM「つくりやすさNo.1」篇および「支払い方法の充実さNo.1」篇の全国放映（一部地域を除く）を開始すると発表した。放映開始日は5月27日。

「メルカード」は、フリマアプリ「メルカリ」の利用実績等に応じて利用限度額が決まり、アプリ上で申し込みから利用・管理まですべて完結するクレジットカード。メルカリの売上金（メルペイ残高）を支払いに充てられるほか、ポイント還元や柔軟な支払い日設定など独自機能を備える。

「メルカード」は「2026年 オリコン顧客満足度調査 クレジットカード 年会費無料」において、「カードの作りやすさ」「サイト・アプリの使いやすさ」「支払い方法の充実さ」の3項目で第1位を獲得している。今回の新CMでは、そのうち「カードの作りやすさ」と「支払い方法の充実さ」にフォーカスし、佐久間さんの軽快でチャーミングな表現を通じてサービスの魅力を伝える内容となっている。

「つくりやすさNo.1」篇

ポップでカラフルな空間に設置された巨大なスマートフォンに向かい、佐久間さんが「メルカード」の申し込み「3ステップ」とカードの作りやすさを体現するCMだ。「最短1分で申し込み～♪」という印象的なコーラスに乗せ、クライマックスに向けて弾けるような演出が展開される。

「つくりやすさNo.1」篇 場面カット

「支払い方法の充実さNo.1」篇

カラフルな雑貨やメルカリ公式キャラクター「ミケ」のフィギュアが飾られたショップ風セットで、佐久間さんが「メルカード」を手にお買い物を楽しむシーンからスタート。売上金（メルペイ残高）・ポイントを組み合わせた柔軟な支払い方法をアピールし、「支払い方法の充実度No.1！」と堂々宣言するクライマックスをバルーン風の立体文字と花火の演出で彩る内容だ。

「支払い方法の充実さNo.1」篇 場面カット

CM放映を記念し、5月26日から6月30日23:59まで新規入会者を対象としたキャンペーン「好きを楽しむ。メルカードキャンペーン」を開催する。「メルカード」または「メルカード ゴールド」に新規入会すると、メルカリでのお買い物が最大99%OFFになるクーポン（上限4,000円×1枚）をはじめ、購入・販売1回ごとに最大3,000ポイント付与、街のお店・ネットショッピングでの利用に応じた最大3,000ポイント付与など複数の特典が用意されている。

さらに6月中旬には、渋谷エリアにて佐久間さんの屋外広告も掲示される予定だ。CM映像はYouTubeでも公開されている。