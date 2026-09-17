米Anthropicは9月16日（現地時間）、AIアシスタント「Claude」への2つの機能アップデートを発表した。

1つは、通常の「チャット」とエージェント型の作業環境「Claude Cowork」の統合である。用途に応じてチャットとCoworkを使い分ける必要をなくし、1つの会話から質問への回答、資料作成、複数ステップの作業などを実行できるようにする。

もう1つは、文書作成の「Claude Docs」とプレゼンテーション作成の「Claude Slides」のベータ版の追加である。あわせて、デザイン機能「Claude Design」（ベータ版）も会話のなかで利用できるようにする。

モード選択を不要に

Anthropicはこれまで、比較的大きな仕事を任せるためのCoworkと、ビジュアル制作向けのClaude Designを、それぞれ独立した作業環境として提供してきた。同社によると、ユーザーからは作業をどちらで行うべきか判断する手間や、一方で始めた作業がもう一方に引き継がれない点に不満が寄せられていたという。

今回の統合により、タスクに何が必要かをClaudeが判断する。CoworkとDesignの機能は、既存のコンテキスト、スキル、コネクタを引き継いだまま、通常の会話から利用できる。例えば簡単な質問から始め、そのまま調査結果をまとめた文書やプレゼンテーションの作成まで任せるといった使い方が可能になる。PCを閉じた後もClaudeは作業を継続でき、進捗をモバイルアプリから確認できる。

チャットとCoworkを統合した新しいClaudeは、9月16日からPro／Maxプラン向けに提供を開始し、Web、デスクトップ、モバイルで今後数週間かけて順次展開する。Team／無料プランにも今後提供する予定で、Enterpriseについては、変更の少なくとも30日前に管理者へ通知するとしている。

Docs、Slidesを新たに提供

Claude Docsでは、ユーザーとClaudeが共同で文書を作成できる。生成された内容はユーザーが直接編集できるほか、Claudeに修正を依頼することも可能だ。Claude Slidesではプレゼンテーションを生成・編集でき、そのままClaude上で表示するほか、PowerPointまたはPDFとしてダウンロードできる。

Claude Design、Docs、Slidesで作成したコンテンツには共有リンクが用意され、スマートフォンから開いて編集することも可能である。

利用例として、Anthropicは週次レポートの作成を挙げている。出社前に作成を依頼すれば、移動中にスマートフォンで進捗を確認でき、到着時には文書形式のレポートと、要点をまとめたスライドが用意される。同じ会話から生成されるため、レポートとスライドの内容を連携させられる。「毎週月曜日に自動実行」など、スケジュール設定することも可能である。

Claudeが作業を進める際の確認方法も選択できる。標準ではアクションを実行する前にユーザーへ確認するが、作業をより自律的に進め、ユーザーの確認が必要な場合だけ判断を求める設定も用意する。最終的な判断はユーザーが行う。

Claude Docs、Claude Slides、Claude Designは、有料プラン（Pro、Max、Team、Enterprise）の契約者が利用できる。Enterpriseプランでは、管理者がこれらの機能を有効化するかどうかを管理できる。