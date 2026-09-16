メルカリは9月16日、株式会社ポケモンが販売するポケモンカードゲーム「30th CELEBRATION」関連商品について、フリマアプリ「メルカリ」および「メルカリShops」での出品を禁止すると発表した。安心・安全な取引環境が確保できないと判断される期間中、対象商品の出品禁止に加え、注意喚起や出品監視、削除対応などを実施する。

ポケモン社は今回、ポケモンカードゲーム発売30周年を記念した「30th CELEBRATION」関連商品を発売する。メルカリは、販売開始直後の取引増加に伴うトラブルの発生や、取引を巡る誹謗中傷の発生などにより、マーケットプレイス内の安心・安全が損なわれる可能性があると判断し、一定期間の出品禁止に踏み切った。

出品禁止の対象となるのは、未開封の拡張パック「30th CELEBRATION」と、「30th CELEBRATION カードセット」（全9種）。カードセットは開封・未開封を問わず出品禁止とし、これらを含むセット販売なども対象となる。一方、開封済みのシングルカードは引き続き出品が可能だ。禁止期間は2026年9月16日0時から、安心・安全な取引環境が確保できないと判断される期間までとしている。

禁止期間中、メルカリは対象商品が出品された場合の削除対応のほか、繰り返し不適切な出品を行うアカウントに対しては利用制限を含む厳格な対処を実施する。また、AIなどを活用した検知システムと専門チームによる目視確認を組み合わせた出品監視体制も敷く。

メルカリとポケモン社は2023年、マーケットプレイス上でポケモン関連商品がより安心・安全に取引できる環境の構築を目指し、「マーケットプレイスの共創に関する覚書」を締結している。メルカリは今後も基本原則に基づき、外部有識者やステークホルダーとの対話を続けながら、誰もが安心して参加できる多様で自由なマーケットプレイスの実現を目指すとしている。