「LINE」のトーク画面がリニューアルされ、トーク画面は「トーク」タブと「友だち」タブを切り替えられるようになりました。

これによってトーク内容は見やすくなりましたが、UIの変更でこれまで利用していた機能へどこからアクセスすればよいかわからなくなってしまうケースもあるようです。未読のトークをまとめて既読にできる「すべて既読」機能もそんなひとつ。今回は、リニューアルされたトーク画面でトークを「すべて既読」にする手順を説明します。

未読のトークをまとめて既読にする「すべて既読」

LINEで未読トークがいつのまにかたくさん溜まっていることはよくあります。知り合いとのトークは内容をきちんと確認しているけれど、スタンプやクーポン目当てで繋がったLINEの公式アカウントのトークはいちいち読みたくない……という人もいるでしょう。でも、そのままにしておくと未読の数は溜まっていく一方です。

そんなときは「すべて既読」機能を使うと、未読の投稿を一括で既読にすることができ、トークルームをひとつずつ開いて既読にする手間が省けます。

ただし、「すべて既読」で（内容を読まずに）既読にした場合も、相手からはそれはわからず、「トークを読んだ」と受け取られてしまいます。知り合いとのトークなどのきちんと読むべきものを読んだうえで、公式LINEアカウントなどから一括投稿されるようなものを「すべて既読」にすると、必要なトークを読み損ねることが防げます。

iPhoneで「すべて既読」にする

まずはiPhoneで「すべて既読」を行う手順を解説していきます。

  • iPhoneで「すべて既読」を実行1

    LINEでトーク画面を開き、トークタブを選択します

  • iPhoneで「すべて既読」を実行2

    「＋」ボタンをタップし、「トークリスト編集」をタップします

  • iPhoneで「すべて既読」を実行3

    「すべて既読」をタップします

  • iPhoneで「すべて既読」を実行4

    確認画面が表示されるので「OK」をタップします

  • iPhoneで「すべて既読」を実行5

    すべて既読になりました

Androidで「すべて既読」にする

Androidでの手順もほぼ同じです。

  • Androidで「すべて既読」を実行1

    LINEでトーク画面を開き、トークタブを選択します

  • Androidで「すべて既読」を実行2

    「＋」ボタンをタップし、「すべて既読にする」をタップします

  • Androidで「すべて既読」を実行3

    確認画面が表示されるので「既読にする」をタップします

  • Androidで「すべて既読」を実行4

    すべて既読になりました

鈴木朋子

著者 : 鈴木朋子

すずきともこ

ITジャーナリスト・スマホ安全アドバイザー。スマホやSNSなど、身近なITサービス全般に関する記事を執筆。なかでもSNSに関しては、コンシューマーからビジネスまで広く取材を行い、最新トレンドを知るジャーナリストとして定評がある。また、安全なIT活用をサポートするスマホ安全アドバイザーとして記事執筆や講演も行う。著書は『親が知らない子どものスマホ』（日経BP）、『親子で学ぶ スマホとネットを安心に使う本』（技術評論社）、『インターネットサバイバル 全3巻』（日本図書センター）など。

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