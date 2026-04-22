「LINE」のトーク画面がリニューアルされ、トーク画面は「トーク」タブと「友だち」タブを切り替えられるようになりました。

これによってトーク内容は見やすくなりましたが、UIの変更でこれまで利用していた機能へどこからアクセスすればよいかわからなくなってしまうケースもあるようです。未読のトークをまとめて既読にできる「すべて既読」機能もそんなひとつ。今回は、リニューアルされたトーク画面でトークを「すべて既読」にする手順を説明します。

未読のトークをまとめて既読にする「すべて既読」

LINEで未読トークがいつのまにかたくさん溜まっていることはよくあります。知り合いとのトークは内容をきちんと確認しているけれど、スタンプやクーポン目当てで繋がったLINEの公式アカウントのトークはいちいち読みたくない……という人もいるでしょう。でも、そのままにしておくと未読の数は溜まっていく一方です。

そんなときは「すべて既読」機能を使うと、未読の投稿を一括で既読にすることができ、トークルームをひとつずつ開いて既読にする手間が省けます。

ただし、「すべて既読」で（内容を読まずに）既読にした場合も、相手からはそれはわからず、「トークを読んだ」と受け取られてしまいます。知り合いとのトークなどのきちんと読むべきものを読んだうえで、公式LINEアカウントなどから一括投稿されるようなものを「すべて既読」にすると、必要なトークを読み損ねることが防げます。

iPhoneで「すべて既読」にする

まずはiPhoneで「すべて既読」を行う手順を解説していきます。

確認画面が表示されるので「OK」をタップします

すべて既読になりました

Androidで「すべて既読」にする

Androidでの手順もほぼ同じです。

確認画面が表示されるので「既読にする」をタップします

すべて既読になりました