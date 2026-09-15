YouTubeは9月14日、子どもと家族で一緒に楽しめる歌やダンス、学び系コンテンツを集めた子ども向け公式プレイリストを、9月20日から27日までのシルバーウィーク期間中に特別配信すると発表した。安心・安全に配慮したコンテンツのみで構成されており、テレビやタブレットなどで家族そろって視聴できる。

今回のプレイリストは、YouTube Japan公式チャンネルから配信される。対象年齢別に複数のコンテンツが用意されており、2〜4歳向けには「ボンボンアカデミー」の運動会おすすめダンスメドレーや、「それいけ!アンパンマン【アニメ公式】」のTVSP作品などが含まれる。

2〜7歳向けには、「しまじろうチャンネル」のごっこあそび動画や、「でゅえまる。チャンネル」のオリジナル楽曲メドレー、「バンダイ公式チャンネル」の「ユニトロボーンアニメ」まとめなどがラインアップされる。2〜12歳向けには、「いろりろチャンネル」のスゴ技・乗り物特集や、「ポケモン Kids TV」の歌・童謡まとめ動画を用意した。

全年齢向けとしては、「コロコロチャンネル【公式】」の「ベイブレードX」ダイジェスト、Sanrio Kidsおよび「サンリオキャラクターズ【公式】」の映像、「ブルーイ - 日本公式チャンネル」の遊びながら学ぶコンピレーション、「たまごっち/Tamagotchi【公式】」の再編集ショートアニメ、「TMSアニメ公式チャンネル」の「ばなにゃ あらうんど ざ わーるど」、「わくわくさんの工作教室」の工作紹介動画などが配信される。

参加チャンネルからは、家族で安心して楽しめるコンテンツ作りへのコメントも寄せられている。YouTubeは、動画を観ながら一緒に歌ったり踊ったり、工作に挑戦したりすることで、画面を超えた親子のコミュニケーションのきっかけとして活用してほしいとしている。