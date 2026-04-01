メルカリは4月1日、Snow Manの佐久間大介さんが出演する新テレビCM「新しいことはじメルならメルカリ」篇の全国放映（一部地域を除く）を開始した。新生活シーズンに合わせ、「メルカリおすすめお兄さん」と相棒「ミニメル」を再び好演する佐久間さんが、新しいことをはじめたい人々の背中を後押しする内容となっている。放映エリアは全国（一部地域を除く）で、CM映像はYouTubeでも公開されている。

メルカリ新CM「新しいことはじメルならメルカリ」篇 キービジュアル

多くの人が新生活のスタートを切る4月は、「新しいことをはじめたい」という機運が高まる一方、初期費用の負担や「自分に合うかわからない」といった不安が一歩を踏み出す妨げになりやすい。今回のCMは、そうした状況に対し、メルカリを活用することで初期コストを抑えながら新しい趣味に挑戦できることを伝える内容だ。

CMストーリーと撮影エピソード

CM「新しいことはじメルならメルカリ」篇は、春の公園を舞台に展開。カメラ入門雑誌を手にした男性のもとへ、佐久間さん演じる「メルカリおすすめお兄さん」が「カメラ、はじめたいんだ～」と声をかける。

相棒の「ミニメル」が「でも高いカメラを買う勇気はなさそう」と図星を突くと、「メルカリおすすめお兄さん」がスマートフォンを差し出して「じゃ、メルカリみたら～？」と提案。メルカリで想像以上にお得なカメラを見つけた3人が大はしゃぎする、ユーモアあふれる構成だ。

CMの撮影現場では、周囲まで明るくする佐久間さんの「陽のパワー」とプロとしての真剣な姿勢の両面が際立った。スタッフ一人ひとりの目を見て挨拶を交わし、強風が吹く中でも薄手の衣装のサブキャストにカイロを貼るなど気配りを見せる一方、納得のいかないカットでは監督と何度もディスカッションを重ね、細部にこだわる表現者としての姿勢を発揮した。

前作に続き2回目の共演となる「ミニメル」との撮影でも、裏声のセリフに即座に適応し、カメラが回っていない時間にも「ミニメル」とスキンシップを取る様子が印象的だったという。

「新しいことはじメルならメルカリ」篇 場面カット

CMのねらい

メルカリの調査によると、Z世代の42.7％が「家にある自分の持ち物を売ることを想定してお買い物を楽しむ経験がある」と回答し、売ることを前提に買う「循環型消費」が若年層を中心に広がっている。特にエンタメ・ホビー分野では「まずはお試しで揃える」といった購入スタイルが浸透しており、万が一趣味が合わなくても「メルカリで売ればいい」という安心感が新たな挑戦を促す土壌となっているという。

また、日本の家庭に眠る1人あたりの“かくれ資産”は平均約71.5万円にのぼり、その約22％を「ホビー・レジャー」関連が占めるという調査結果も。不用品を資金に換えることで、新しいことをはじめるハードルがより低くなるという同社の考え方がCMの根底にある。