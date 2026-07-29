Googleは7月29日、24時間365日ユーザーをサポートするパーソナルAIエージェント「Gemini Spark」について、今後数週間以内に日本のGoogle AI Proユーザーにも順次提供すると発表した。日本語・英語に対応し、Google AI UltraおよびProのユーザーが利用できる。

Gemini Sparkが日本向けにも展開されることが明かされた

Gemini Sparkは、パソコンを閉じているときやスマートフォンがロックされているときでもバックグラウンドで動作するパーソナルAIエージェント。Googleの安全なクラウド基盤上で稼働するため初期設定は不要で、Gmail、Docs、Sheetsといった Google Workspaceのツールとシームレスに連携する。基盤モデルにはGemini 3.5を採用している。

同社は、質問に答えるだけの受動的なアシスタントから、24時間タスクをこなし続ける能動的なパートナーへとAIの役割を変える機能だとしている。ユーザーの指示に応じて、手間のかかるデジタル上のタスクを丸ごと引き受けることで、利用者がより重要な作業に集中できる時間を増やすという。

安全面では、機能を有効にするかどうかや連携するアプリの選択はユーザー自身が行う仕組みとなっており、支払いやメール送信といった重要なアクションを実行する前には必ず事前の確認を求めるよう設計されている。

活用例としては、旅行中に届いた予約確認メールの内容をGoogleスプレッドシートに自動で追加したり、毎週金曜の朝に近隣のイベント情報をGoogleドキュメントにまとめたりする使い方が紹介されている。このほか、結婚式の出欠確認メールを表にまとめてケータリング会社への案内メールを下書きする、毎月のデジタル請求書を監査してサブスクリプションの値上げや解約期限が近いトライアルを通知するといった活用シーンも挙げられている。