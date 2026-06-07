カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と「BABY-G」から、カモフラージュ柄を採用した「BOLD CAMO（ボールド カモ）」全11モデルを6月19日に発売すると発表した。ストリートの定番柄であるカモフラージュを再構築し、ジェンダーレスに楽しめる時計に仕上げたとしている。価格は15,400円から。

「BOLD CAMO」は、カモフラージュ柄をベースに、ゴールドをキーカラーとした「CAMO AND GOLD」と、ポップでカラフルな「COLOR CAMO」の2つで構成される。

「CAMO AND GOLD」をテーマにしたモデルのうち、「DW-6900CMG-3JF」「GA-V01CMG-3AJF」「GA-700CMG-3AJF」「GM-6900CMG-3JF」には、ベゼルやバンドにGマークをオマージュしたオリジナルのカモフラージュ柄を施した。

「GA-V01CMG-3AJF」の針にはゴールドアルマイト加工を施し、メタリックな質感と高級感を演出。「GA-700CMG-3AJF」はダイアルや針にゴールド蒸着を施すことで存在感を強調し、「GM-6900CMG-3JF」はゴールドのメタルベゼルとダイアルを組み合わせ、重厚感のあるデザインに仕上げたという。





オリジナルカモフラージュ

このほか「DW-6900CF-1JF」は、ブラックのベゼルとバンドにカモフラージュ柄のダイアルを組み合わせ、「GA-700CF-1AJF」は時分針などにゴールド蒸着を施すことで、いずれも「CAMO AND GOLD」ならではの特別感を表現したとしている。

「COLOR CAMO」をテーマにしたモデルは、ビビッドなカラーリングが目を惹くピンクの「GA-V01CMG-4AJF」とパープルの「GA-V01CMG-6AJF」の2色を展開。オリジナルカモフラージュの個性を際立たせ、ストリートファッションのアクセントとして手元で存在感を放つとしている。

「BABY-G」からは、コンパクトな丸いフォルムとフロントプロテクターデザインが特徴の「BG-169」をベースに、カラフルなオリジナルカモフラージュ柄を時計全体に落とし込んだ3モデルをラインナップした。

カモフラージュ柄の中にさりげなくGマークを隠し込み、遊び心をプラスしている。カラーはY2Kファッションを意識したブルーグリーンの「BG-169CM-2JF」、ピンクの「BG-169CM-4JF」、グレーの「BG-169CMB-8JF」の3色を展開する。

価格は次の通り。

DW-6900CMG-3JF……17,600円

GA-V01CMG-3AJF……26,950円

GA-700CMG-3AJF……24,200円

GM-6900CMG-3JF……35,200円

DW-6900CF-1JF……15,400円

GA-700CF-1AJF……22,000円

GA-V01CMG-4AJFとGA-V01CMG-6AJF……各26,950円

BG-169CM-2JFとBG-169CM-4JF……各18,150円

BG-169CMB-8JF……19,250円

「DW-6900CMG-3JF」「DW-6900CF-1JF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W50×D18.7×H53.2mm

W50×D18.7×H53.2mm 質量： 67g

67g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～205mm

145～205mm その他機能： ストップウオッチ（1/100秒、24時間計、スプリット）、タイマー（最大24時間）、マルチアラーム・時報、報音フラッシュ、フルオートカレンダー、LEDバックライト、12／24時間制表示切替 ※「DW-6900CMG-3JF」はベゼル・バンドにオリジナルカモ柄、「DW-6900CF-1JF」はブラックのベゼル・バンドにカモ柄ダイアルを採用。

「GM-6900CMG-3JF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W49.7×D18.6×H53.9mm

W49.7×D18.6×H53.9mm 質量： 96g

96g ケース・ベゼル材質： 樹脂／ステンレススチール

樹脂／ステンレススチール 表面加工： ゴールドIP（ベゼル部）

ゴールドIP（ベゼル部） バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： ストップウオッチ（1/100秒、24時間計、スプリット）、タイマー（最大24時間）、マルチアラーム・時報、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替

「GA-700CMG-3AJF」「GA-700CF-1AJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W53.4×D18.5×H57.5mm

W53.4×D18.5×H57.5mm 質量： 75g

75g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： ワールドタイム（世界48都市）、ストップウオッチ（1/100秒、24時間計、スプリット）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム5本・時報、LEDライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、針退避、12／24時間制表示切替 ※「GA-700CMG-3AJF」はカモ柄のベゼル・バンドを採用し、ダイアルや針にゴールド蒸着を施している。「GA-700CF-1AJF」はブラックのベゼル・バンドに、時分針などへゴールド蒸着を施している。

「GA-V01CMG-3AJF」「GA-V01CMG-4AJF」「GA-V01CMG-6AJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W58.2×D19.6×H49.1mm

W58.2×D19.6×H49.1mm 質量： 74g

74g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス、球面・曲面ガラス

無機ガラス、球面・曲面ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約10年

約10年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： ネオブライト、ワールドタイム（世界48都市）、ストップウオッチ（1/100秒、24時間計、スプリット）、タイマー（最大24時間）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト、フルオートカレンダー、針退避、12／24時間制表示切替

※「GA-V01CMG-3AJF」は針にゴールドアルマイト加工。「GA-V01CMG-4AJF」はピンク、「GA-V01CMG-6AJF」はパープルのカラーカモ。

「BG-169CM-2JF」「BG-169CM-4JF」「BG-169CMB-8JF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W42.6×D16.4×H45.9mm

W42.6×D16.4×H45.9mm 質量： 43g

43g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 135～200mm

135～200mm その他機能： ワールドタイム（世界30都市）、ストップウオッチ（1/100秒、24時間計、スプリット）、タイマー（最大24時間）、時刻アラーム5本・時報、LEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、デイカウンター、電話番号メモリー、12／24時間制表示切替

※「BG-169CM-2JF」はブルーグリーン、「BG-169CM-4JF」はピンク、「BG-169CMB-8JF」はグレー。BG-169CMB-8JFはベゼルリングにIP処理を施し、反転タイプの液晶を採用している。