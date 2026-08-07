カシオ計算機は、腕時計「CASIO Collection」の新製品として、回転ベゼルを備えたスポーティなアナログウオッチ「MRW-240H」を8月7日に発売する。価格は各6,050円。カラーバリエーションは「MRW-240H-1E1JF」「MRW-240H-1E2JF」「MRW-240H-1E3JF」の3種類。

MRW-240Hは、マリンデザインを特徴とする回転ベゼル付きのアナログウオッチ。ベゼル天面に配置したアルミ素材のリングが光を反射して輝き、スポーティな外観に仕上げた。

ケース・ベゼルには樹脂とアルミを、バンドには樹脂を採用し、質量は39g。10気圧防水に対応するほか、文字板に日付表示を備える。ケースサイズは幅44.6mm、奥行き47.9mm、厚さ12.3mm。

主な仕様は以下のとおり。