カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「G-STEEL」シリーズ新製品として、軽快な装着感を追求したウレタンバンドモデル「GST-B1000」を8月7日に発売する。ブラックダイアルの「GST-B1000-1AJF」と、ブルーダイアルの「GST-B1000-2AJF」をラインアップし、価格は各60,500円。

「GST-B1000」は、シャープに造形したメタルベゼルとウレタンバンドを組み合わせた耐衝撃ウオッチ。メタルベゼルで力強さと洗練されたスタイルを表現する一方、ウレタンバンドによって腕になじむ柔らかな装着感を実現したという。

ダイアルカラーは、精悍で引き締まった印象のブラックと、光の角度によって表情を変えるブルー蒸着の2種類を用意する。

デザインには、初代G-SHOCK「DW-5000C」から受け継ぐベゼル意匠やレンガパターンを取り入れ、ミニマルな外観にスポーティな要素を加えた。メタルベゼルが外部からの衝撃を受け止め、カーボンファイバー強化樹脂製ケースがモジュールを保護する。

また、ガラス接着方式と小型モジュールの採用により、耐衝撃構造を維持しながら薄型・軽量化を図った。

Bluetoothによるスマートフォン連携機能とタフソーラーも備える。ビジネスシーンや移動の多い日常、休日のアクティブな場面まで、幅広い場面での着用を想定している。

主な仕様は以下のとおり（両モデル共通）。