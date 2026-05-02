カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MASTER OF G」シリーズから、MUDMASTERのスペシャルモデル「GWG-B1000MG "Magma Gold"」を5月に発売する。価格は143,000円。
同製品は、流動するマグマの赤橙と、固化して生まれる黄金の景観に着想を得た自然美を表現したモデル。インデックスや針に赤・オレンジを配色し、メタルパーツには複数の金色系IPを用い、層状に変化するゴールドの色調で構造美を強調している。
外装は、ダウンサイジングした小型ボディに、鍛造による高精度なメタル外装（メタルシールド）とカーボンコアガード構造を組み合わせた。カーボン繊維強化樹脂の軽さと金属の強靱さを併せ持つ設計とし、耐久性と装着性を両立したという。バンドは地層の断面をイメージし、異なる色の樹脂を混ぜ合わせたマーブル模様を採用した。ケース、ベゼル、バンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用している。
機能面では、電波ソーラーに加えてトリプルセンサーを搭載し、方位、気圧・高度、温度の情報を取得できる。高輝度のフルオートダブルLEDライトや内面反射防止コーティングサファイアガラスにより、視認性と時刻判読性を確保したとしている。
スマートフォンアプリ「CASIO WATCHES」との連携にも対応。アプリで任意の地点を設定すると、3時位置のインジケーター針がその方向を指し示すロケーションインジケーター機能を利用できる。ただし、中国ではアプリでの地点設定はできないとのことだ。
GWG-B1000MGの主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W52.1×D16.2×H58.7mm
- 質量：114g
- ケース・ベゼル材質：カーボン（バイオマスプラスチック）／ステンレススチール
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：内面反射防止コーティングサファイアガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、耐振動構造、防塵・防泥構造（マッドレジスト）、カーボンコアガード構造
- 使用電源：タフソーラー（ソーラー充電システム）
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- スマホ連携機能：CASIO WATCHES対応、自動時刻修正、簡単時計設定、ワールドタイム約300都市、タイム＆プレイス、ミッションログ、ロケーションインジケーター、ロケーションメモリー、モードカスタマイズ、自動高度補正、携帯電話探索
- その他機能：電波時計（MULTIBAND 6）、針位置自動補正、ワールドタイム（55都市／38タイムゾーン）、日の出・日の入時刻表示、ストップウオッチ（1/100秒・24時間計・スプリット付き）、タイマー（最大60分）、時刻アラーム5本・時報、フルオートダブルLEDライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、針退避（手動・自動）、パワーセービング、バッテリーインジケーター、12/24時間制表示切替、操作音ON/OFF切替