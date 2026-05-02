カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MASTER OF G」シリーズから、MUDMASTERのスペシャルモデル「GWG-B1000MG "Magma Gold"」を5月に発売する。価格は143,000円。

GWG-B1000MG キービジュアル

同製品は、流動するマグマの赤橙と、固化して生まれる黄金の景観に着想を得た自然美を表現したモデル。インデックスや針に赤・オレンジを配色し、メタルパーツには複数の金色系IPを用い、層状に変化するゴールドの色調で構造美を強調している。

外装は、ダウンサイジングした小型ボディに、鍛造による高精度なメタル外装（メタルシールド）とカーボンコアガード構造を組み合わせた。カーボン繊維強化樹脂の軽さと金属の強靱さを併せ持つ設計とし、耐久性と装着性を両立したという。バンドは地層の断面をイメージし、異なる色の樹脂を混ぜ合わせたマーブル模様を採用した。ケース、ベゼル、バンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを使用している。

機能面では、電波ソーラーに加えてトリプルセンサーを搭載し、方位、気圧・高度、温度の情報を取得できる。高輝度のフルオートダブルLEDライトや内面反射防止コーティングサファイアガラスにより、視認性と時刻判読性を確保したとしている。

スマートフォンアプリ「CASIO WATCHES」との連携にも対応。アプリで任意の地点を設定すると、3時位置のインジケーター針がその方向を指し示すロケーションインジケーター機能を利用できる。ただし、中国ではアプリでの地点設定はできないとのことだ。

GWG-B1000MG パッケージ

GWG-B1000MGの主な仕様は以下のとおり。