カシオ計算機は2月6日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の「MASTER OF G」シリーズから、ベゼルに堅牢な金属パーツを採用した「MUDMASTER」の新モデル2機種を発売した。ベゼルにブラックIP処理を施した「GG-B100XMB-1AJF」の価格は60,500円、マットなシルバーの「GG-B100XM-1AJF」は58,300円。

ハードな環境での利用を想定した「MUDMASTER」

「MASTER OF G」は、G-SHOCKの中でも極限環境での使用を想定し、プロフェッショナル向けに機能を強化したライン。その中で「MUDMASTER」は、瓦礫や土砂が散乱する環境での使用を想定したモデルとして、レンジャーやレスキュー隊などから評価を得てきた。

今回発売される2モデルは、いずれもステンレススチール製ベゼルを採用している。「GG-B100XMB-1AJF」は、ブラックIPを施したステンレススチール製のミラー仕上げベゼルを採用し、高い耐傷性と光沢感を両立した。対して「GG-B100XM-1AJF」は、シルバーベゼルにホーニング加工を施し、泥や砂塵に対する耐傷性を高めつつ、光の反射を抑えたマットな質感に仕上げている。

造形美が際立つ緻密な仕上げ ステンレススチールベゼル

ケースには高剛性素材のカーボンファイバー強化樹脂を使用することで破損・変形を抑制し、高い気密性と耐衝撃性を確保。加えて泥の侵入を防ぐフィルター、ステンレススチール製のパネルバック、衝撃に強いグラスファイバー強化樹脂のバックカバーを装備し、高い防塵・防泥性能を備えた。

GG-B100XM-1AJF フェイス

GG-B100XM-1AJF フェイス／ベゼル

GG-B100XM-1AJF 裏蓋

GG-B100XM-1AJF バンド

機能面では、方位、高度・気圧、温度計測に加え歩数計測が可能。また専用アプリ「CASIO WATCHES」による簡単時計設定に加え、時計で取得した高度とスマートフォンで取得した経路をアプリに自動記録できるミッションログなどの機能を搭載している。

主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）。