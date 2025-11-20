カシオ腕時計の新製品を実機写真とともにご紹介する本シリーズ、2025年11月はG-SHOCK新製品が多数発売となるため、2回に分けてお届けしている。今回はその「後編」。今回はMR-G限定モデルやMUD MANのコラボ新作、ラバコレなど盛りだくさんだ。「前編」と合わせてお読みいただきたい。

世界限定800本！ 鳳凰の鐔を持つ「MRG-B2000KT-3AJR」

彫金師・小林正雄氏が制作した刀の鐔（つば）をモチーフに、MR-Gの「強さと美しさ」を表現したモデルが登場。

彫金師 小林正雄：滋賀県大津市で祖父の代から続く錺師の三代目。京都にて彫金を学び、彫金師としても活躍。神社仏閣の金具の制作や文化財の復元のほか、茶道具や美術工芸品など、幅広い分野の錺金具製作を手掛ける。日本を代表する金属工芸作家の一人。

ベゼルを鐔に見立てた、小林氏による「鳳凰」の「肉合彫り」（ししあいぼり）が見事な一本。鳳凰は平和と繁栄の瑞兆とされ、武具の意匠にも多く用いられた。

こちらは小林氏の手による日本刀の鐔

ベゼルの色は、鉄を高温で焼いた時に現れる「鐵色（くろがねいろ）」を表現。さらに、精神的な強さを与えると言われるエメラルドをベゼルのビス4箇所にセット、重厚感の中に華やかさを与えている。

ベゼルとケースの加工工程

ベゼルとケースの境にはめ込まれたエメラルド

ケースは、刃文に見られる沸（にえ）を独特の模様で表現。デュラソフトラバーバンドは、変色・汚れ・経年劣化に強く柔らかく肌触りのよい質感だ。チタン製の中留にも深層硬化処理とブラウンAIPを施し、堅牢性を実現した。

駆動はタフソーラー。マルチバンド6対応電波時計、LEDバックライトを搭載している。Bluetoothと専用アプリ「CASIO WATCHES」によるスマートフォンリンク機能、LEDライトなどを搭載する。

価格は935,000円。

星降る夜のペアモデル「プレシャスハートセレクション2025」

冬限定のペアウォッチ「プレシャスハートセレクション2025」は、“Wish upon a star”をテーマに、「星が舞降る様子」をイメージした2025年限定モデルとなっている。

カラーバリエーションはネイビー（GM-2110SH-2AJF／GM-S2110SH-2AJF）とホワイト（GM-2110SH-7AJF／GM-S2110SH-7AJF）の2色で展開。ネイビーは「夜空」、ホワイトは「流れ星」をイメージした。

ダイアルのG-SHOCKのロゴのゴールドカラーは星の輝きを、ストライプパターンは星が降り注ぐ様子を表現。また、ダイアルにメタル素材を採用。ベゼルとインデックスはヘアライン加工でマットな質感に仕上げている。さらに、 ケース・バンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用した。

暗所でも心強いダブルLEDライトを搭載。価格は「GM-2110SH」が両カラーとも31,350円、「GM-S2110SH」が同じく30,250円。なお、両モデルがセットになった「GM-2110SH-2AJF×GM-S2110SH-2AJF」（ネイビー）と「GM-2110SH-7AJF×GM-S2110SH-7AJF」（ホワイト）も各61,600円で発売中。こちらのセットには、ペア用ボックスが付属する。

大切な人と身に着けたい、クリスマスの贈り物「LOV-25A-7AJR」

恋人たちに贈るクリスマス限定ペアモデル「Gプレゼンツ ラバーズコレクション」より、2025年のクリスマスシーズンを彩るスペシャルモデル「LOV-25A-7AJR」が登場。

スリムなアナ・デジコンビネーションが人気の「GA-2100」と「GMA-P2100」をベースモデルに、クリスマスツリーのオーナメントをイメージしたホワイト×ブルーのペアウォッチセット。

ペアモデルのサイズ比較

ホワイトダイアルに透明蒸着で質感を高め、インデックスにはブルー蒸着を施した。これに加えて、シルバー・ゴールドの差し色がクリスマスの華やかさを演出。マットホワイトのベゼルとバンドに、G-SHOCKロゴおよびアワーマーカーのゴールドが特別感を添えている。

裏ぶたには、ラバーズコレクションのシンボル、天使と悪魔を刻印。また、ベゼルとバンドの主な樹脂パーツにバイオマスプラスチックを使用。ダブルLEDライトも搭載する。電池は駆動式で、電池寿命は約3年。自動時刻調整は搭載しない。

パッケージは、キーカラーのホワイト×ブルーを基調とした特別仕様。価格は42,900円。