カシオ計算機は8月3日、腕時計「CASIO Collection」の新製品として、スクエアケースにローマ数字インデックスを配したアナログウオッチ「LTP-B150」を発表した。8月7日に発売する。価格は各12,100円。ラインナップはメタルバンドの「LTP-B150D-7BJF」と、本革バンドの「LTP-B150L-7B1JF」「LTP-B150L-7B2JF」の3種類。

  • LTP-B150-7BJF

    LTP-B150-7BJF

  • LTP-B150L-7B1JF

    LTP-B150L-7B1JF

  • LTP-B150L-7B2JF

    LTP-B150L-7B2JF

LTP-B150は、クラシックなデザインの縦長スクエアケースを採用した3針アナログウオッチ。上品なフェイスカラーにローマ数字のインデックスを配し、シックでエレガントな印象に仕上げたという。洗練された大人向けのモデルと位置づける。

ケースとベゼルにはステンレススチール、ガラスには無機ガラスを採用し、日常生活用防水に対応する。ケースサイズは3種類共通で、幅22mm、奥行き31mm、厚さ7.5mm。

  • LTP-B150D-7BJF イメージ

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  • LTP-B150D-7BJF 着用イメージ

    LTP-B150D-7BJF 着用イメージ

ラインナップは、ステンレススチールのメタルバンドを備えた「LTP-B150D-7BJF」と、本革バンドを採用した「LTP-B150L-7B1JF」「LTP-B150L-7B2JF」を用意。いずれも日常生活用防水に対応する。

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  • LTP-B150L-7B1JF 着用イメージ

    LTP-B150L-7B1JF 着用イメージ

  • 「LTP-B150L-7B2JF」イメージ

    「LTP-B150L-7B2JF」イメージ

「LTP-B150D-7BJF」の主な仕様は以下のとおり。

  • ケースサイズ：W22×D31×H7.5mm
  • 質量：58g
  • ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
  • バンド：メタルバンド（ステンレススチール）、三つ折れ式中留
  • 防水性能：日常生活用防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 電池寿命：約3年
  • バンド装着可能サイズ：125～185mm
  • 精度：平均月差±20秒

「LTP-B150L-7B1JF／LTP-B150L-7B2JF」の主な仕様は以下のとおり。

  • ケースサイズ：W22×D31×H7.5mm
  • 質量：25g
  • ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
  • バンド：本革バンド
  • 防水性能：日常生活用防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 電池寿命：約3年
  • バンド装着可能サイズ：130～180mm
  • 精度：平均月差±20秒