カシオ計算機は8月3日、腕時計「CASIO Collection」の新製品として、スクエアケースにローマ数字インデックスを配したアナログウオッチ「LTP-B150」を発表した。8月7日に発売する。価格は各12,100円。ラインナップはメタルバンドの「LTP-B150D-7BJF」と、本革バンドの「LTP-B150L-7B1JF」「LTP-B150L-7B2JF」の3種類。

LTP-B150は、クラシックなデザインの縦長スクエアケースを採用した3針アナログウオッチ。上品なフェイスカラーにローマ数字のインデックスを配し、シックでエレガントな印象に仕上げたという。洗練された大人向けのモデルと位置づける。

ケースとベゼルにはステンレススチール、ガラスには無機ガラスを採用し、日常生活用防水に対応する。ケースサイズは3種類共通で、幅22mm、奥行き31mm、厚さ7.5mm。

LTP-B150D-7BJF イメージ

LTP-B150D-7BJF 着用イメージ

ラインナップは、ステンレススチールのメタルバンドを備えた「LTP-B150D-7BJF」と、本革バンドを採用した「LTP-B150L-7B1JF」「LTP-B150L-7B2JF」を用意。いずれも日常生活用防水に対応する。

LTP-B150L-7B1JF イメージ

LTP-B150L-7B1JF 着用イメージ

「LTP-B150D-7BJF」の主な仕様は以下のとおり。

ケースサイズ： W22×D31×H7.5mm

W22×D31×H7.5mm 質量： 58g

58g ケース・ベゼル材質： ステンレススチール

ステンレススチール バンド： メタルバンド（ステンレススチール）、三つ折れ式中留

メタルバンド（ステンレススチール）、三つ折れ式中留 防水性能： 日常生活用防水

日常生活用防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 電池寿命： 約3年

約3年 バンド装着可能サイズ： 125～185mm

125～185mm 精度： 平均月差±20秒

「LTP-B150L-7B1JF／LTP-B150L-7B2JF」の主な仕様は以下のとおり。