カシオ計算機は8月3日、腕時計「CASIO Collection」の新製品として、スクエアケースにローマ数字インデックスを配したアナログウオッチ「LTP-B150」を発表した。8月7日に発売する。価格は各12,100円。ラインナップはメタルバンドの「LTP-B150D-7BJF」と、本革バンドの「LTP-B150L-7B1JF」「LTP-B150L-7B2JF」の3種類。
LTP-B150は、クラシックなデザインの縦長スクエアケースを採用した3針アナログウオッチ。上品なフェイスカラーにローマ数字のインデックスを配し、シックでエレガントな印象に仕上げたという。洗練された大人向けのモデルと位置づける。
ケースとベゼルにはステンレススチール、ガラスには無機ガラスを採用し、日常生活用防水に対応する。ケースサイズは3種類共通で、幅22mm、奥行き31mm、厚さ7.5mm。
ラインナップは、ステンレススチールのメタルバンドを備えた「LTP-B150D-7BJF」と、本革バンドを採用した「LTP-B150L-7B1JF」「LTP-B150L-7B2JF」を用意。いずれも日常生活用防水に対応する。
「LTP-B150D-7BJF」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W22×D31×H7.5mm
- 質量：58g
- ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
- バンド：メタルバンド（ステンレススチール）、三つ折れ式中留
- 防水性能：日常生活用防水
- ガラス：無機ガラス
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：125～185mm
- 精度：平均月差±20秒
「LTP-B150L-7B1JF／LTP-B150L-7B2JF」の主な仕様は以下のとおり。
- ケースサイズ：W22×D31×H7.5mm
- 質量：25g
- ケース・ベゼル材質：ステンレススチール
- バンド：本革バンド
- 防水性能：日常生活用防水
- ガラス：無機ガラス
- 電池寿命：約3年
- バンド装着可能サイズ：130～180mm
- 精度：平均月差±20秒