第98回アカデミー賞で作品賞など9部門でノミネートされたティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のレンタル・購入配信がPrime Videoで始まった。また、Prime Videoでは、2026年7月24日より見放題配信が開始となる。

ティモシー・シャラメ主演『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のレンタル・購入配信がPrime Videoで開始

『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は、卓球王を夢見るマーティ・マウザーの姿を描いた作品。実在の卓球選手であるマーティ・リーズマンの人生に着想を得ている。

主人公のマーティを演じるのはティモシー・シャラメ。本作で3度目のアカデミー賞主演男優賞にノミネートされた。引退したアメリカの有名女優ケイを演じるのは、6年ぶりにスクリーン復帰したグウィネス・パルトロウ。また、マーティの友人役としてグラミー賞受賞ミュージシャンのタイラー・ザ・クリエイターが初の演技に挑戦。そのほか、マーティの恋人役にオデッサ・アザイオン、ケイの夫でインク会社の社長ミルトンをケビン・オレアリーが演じる。 日本でも撮影がおこなわれた本作、マーティにとって最強のライバルとなる日本人選手エンドウ役に、東京2025デフリンピック卓球日本代表、川口功人（トヨタ自動車）が出演。クライマックスで見せる手に汗握る卓球シーンは見どころの一つでもある。