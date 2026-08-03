ポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲーム『ぽこ あ ポケモン』にて、待望の無料アップデートと有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』が、2026年8月5日（水）より配信開始される。

『ぽこ あ ポケモン』の対応機種は、Nintendo Switch 2。価格は、【パッケージ版（キーカード）】8,980円、【ダウンロード版】8,980円。『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』の価格は4,400円

2026年6月の「Nintendo Direct」では、新しいわざ「ダイビング」や有料追加コンテンツ第1弾の「ブクブクうみぞこの街」の様子などが公開された。ポケモンたちとの暮らしは海の世界に広がり、新たな出会いと街づくり、さらなる冒険に世界中のファンが歓喜した。ここ数ヶ月、『ぽこ あ ポケモン』でスローライフを満喫してきた筆者も、そのひとりである。

配信開始に先駆け、株式会社ポケモンはメディア向けの試遊会を開催。「ブクブクうみぞこの街」の序盤を先行体験してきたので、その様子をたっぷりと紹介したい。

新しいわざ「ダイビング」で広がる海の世界

無料アップデートでは、かいゆうポケモンのマナフィと出会い、新しいわざ「ダイビング」を覚えることができる。これまではニンゲンのすがたにへんしんしたメタモンのままでは水中深くに潜ることはできず、ブクブクと溺れてしまっていた。

しかし、新しいわざ「ダイビング」を使えば、水中を自由自在に泳ぎ回ることができるのだ。

いざ海に潜ってみると、最初は浮力を感じる操作感に戸惑ったものの、すぐに慣れてスイスイと泳ぐことができた。水中では、コントローラーのL・Rボタンで浮かんだり沈んだりして深度を調整できるほか、ZLボタンでホバリングして停止することもできる。

もう何年も海やプールに近づいてすらいない筆者にとって、「ダイビング」を使った海の散歩はとても心地がよく、メタモンとしてあちこち泳ぎ回っているだけでも夏らしいレジャー感を堪能できた。見た目にも涼しげなゲームプレイは、うだるような暑さを爽やかに吹き飛ばしてくれる。

なお、今回のアップデートにより、泳げるポケモンであれば最大5匹までが水中で一緒に行動できるようになる。これまで陸地で出会ったポケモンたちも、泳ぐことができれば水中へ連れて行くことが可能だ。

そのほか、無料アップデートでは新しいアイテム「きょうゆうそうち」が追加される。「きょうゆうそうち」に入れたアイテムはそうち同士で共有され、ほかの場所や街に設置したものからでもアイテムの出し入れができる

「あのアイテム、どこに入れたんだっけ？」「あの街のしゅうのうボックスまで取りに行かなきゃ…」なんて面倒も、「きょうゆうそうち」の登場で一気に解消されそうだ。

新たなポケモンとの出会いにワクワク！ DLC第1弾「ブクブクうみぞこの街」

有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』の第1弾「ブクブクうみぞこの街」は、あしかポケモンのアシマリとの出会いからはじまる。

アシマリの案内で海底のゲートをくぐり、たどり着いた「ブクブクうみぞこの街」は、泥が残っていたり建物が崩れていたりとボロボロでちょっぴり寂しげ。そこでアシマリは、「ポケモンたちみんなが住みたくなるような街にしてほしい」と、メタモンに「おねがいごと」をする。

陸地での街づくりと同様に、「ブクブクうみぞこの街」でもまずやるべきことはポケモンたちの「生息地」の開拓だ。海の中では、珊瑚や海藻、砂山などを使ったさまざまな生息地が登場する。

例えば、「うみぞこのくさ」4つと「すなのやま」1つ並べると、「砂いっぱいの海底の草むら」の生息地がよみがえる。しばらく待っていると、新たな生息地から、ごろつきポケモンのヘイガニが姿を現した。

また、カラフルな珊瑚と草地を組み合わせた「海底サンゴの草むら」の生息地からは、さんごポケモンのサニーゴが登場。「ともだち」になると、早速サニーゴから海底の畑づくりをおねがいされた。

水中での畑づくりは、陸地とは少し異なる。ゼニガメのわざ「みずでっぽう」や「うるおす」が得意なポケモンに手伝ってもらう水やりの代わりに、「うるおす」が得意なポケモンに泡をかけてもらって作物に空気を与える必要があるのだ。

早速、ぬまうおポケモンのミズゴロウに協力を仰ぎ、「うるおす」で作物に泡をかけてもらうと、今度は「さいばい」が得意なサニーゴが作物の成長を早めてくれた。水中栽培でできた作物をしらべてみると、なんと「スイカ」と「うみぶどう」を収穫！陸地にはなかった新しい作物の登場に、思わず心が躍る。

なお、「スイカ」や「うみぶどう」は木の実や野菜などと同じく、「りょうり」の材料として使えるらしい。新しい材料からどんな料理が生まれるのか、非常に楽しみだ。

このほかにも、海の中にはさまざまなポケモンたちが登場する。生息地をつくり、たくさんのポケモンたちと「ともだち」になって、みんなで協力して住みよい街をつくっていく。この循環は「ブクブクうみぞこの街」でも変わらないが、海の中ならではの新たなポケモンたちとの出会いは、陸地とは全く異なる驚きと楽しさを届けてくれそうだ。

水中に浮かぶ「けんちく」で新しい街づくりを楽しもう！

続いてご紹介するのは、海での「けんちく」だ。水中では、「いしのこや」や「すなのおへや」など、本編で登場した「けんちくキット」も底面が接地していれば置くことができる。もちろん、自分でブロックを積み上げて建物をつくることも可能だ。

さらに、水中での「けんちく」の特徴として、「ブロックうき」を使った、“水中に浮かぶけんちく” が楽しめる。

先ほど登場したヘイガニは、「けんちく」が得意。ヘイガニからの「おねがいごと」を叶えながら、きょうぼうポケモンのサメハダーとも「ともだち」になり、新しい「けんちくキット」の「サメハダーせんすいてい」を使って建造に取りかかる。

水中で新たに登場する「けんちくキット」には、底面に「ブロックうき」が使われているため、地面に接地していない場所、つまり水中に浮かせて建物をつくることができるのだ。

陸地で「けんちくキット」を使うには整地する必要があるなど、手間のかかる作業も多かった。しかし、水中では「ブロックうき」の登場により、広いスペースでより自由度の高い「けんちく」が楽しめる。

また、「サメハダーせんすいてい」のほかにも、「ブクブクうみぞこの街」では新しい「けんちくキット」が登場する。竜宮城のようなデザインのおうちなど、海の中ならではの建物を浮かせて配置すれば、今までにない街づくりが満喫できそうだ。

深海での冒険や新しい家具など、新要素が満載！

ポケモンたちとの新たな出会い、新たな街づくりのほかにも、「ブクブクうみぞこの街」には新要素が満載だ。

今回の試遊会で筆者が特に興味をそそられたのは、「深海」での探索である。「ブクブクうみぞこの街」の奥深くに沈んでいくと、辺りが真っ暗闇に包まれ、「深海」へと到達する。光る珊瑚を頼りにさらに奥へと進もうとするも、明かりが足りず先が見えない。

ちょっとした怖さを感じつつも、新しい家具「ちょうちん」を配置して明かりを増やしたり、あんこうポケモンのチョンチーの光る触手で辺りを照らしてもらったりしながら探索を進める。

すると、新しいアイテムや家具、神殿か遺跡かのような建物の名残など、さまざまなものを発見！ まるで宝探しのような、ドキドキワクワクする海の冒険も味わえるのが、「ブクブクうみぞこの街」での新たな魅力なのだ。

海底探索のほかにも、「ブクブクうみぞこの街」では新しい家具やブロック、コーデ、かみがたが登場する。この数ヶ月で「『ぽこ あ ポケモン』を遊び尽くした！」という猛者がいたとしても、新要素のおかげでまだまだやれること、やりたいことは無限に出てくるはずだ。

また、今回の試遊会では『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』第1弾「ブクブクうみぞこの街」の序盤のみを体験したが、有料追加コンテンツは第2弾、第3弾と順次配信予定だ。

2026年7月29日に公開された最新映像では、2026年冬に配信予定の第2弾でポケモンたちとお揃いの「アクセサリー」を身につけられるようになることが発表された。また、2027年配信予定の第3弾では新しい街が追加予定とのこと。

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』で遊びの幅はさらに広がり、プレイヤーはポケモンたちとのスローライフにますます夢中になることだろう。

『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』で、ポケモンたちと素敵な思い出をもっともっと作ろう！

ブロックがポーチに？『ぽこ あ ポケモン』新作グッズが登場

無料アップデートと有料追加コンテンツ『ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス』が配信開始される2026年8月5日（水）には、『ぽこ あ ポケモン』関連の新作グッズも登場する。新作グッズは、全商品ともポケモンセンター全店・ポケモンセンターオンラインにて販売される。

試遊会でお披露目された、『ぽこ あ ポケモン』関連の新作グッズ。シールやポーチ、ぬいぐるみなど多彩なグッズが並ぶ

新作グッズで特に目を引かれたのが、作中に登場するブロックのかたちをした「カラビナ付きスクエアポーチ」だ。天面には、ピカチュウ（うすいろ）やカビゴン（こけむし）など、ちょっぴりかわったすがたのポケモンたちや、へんしんしたメタモンのすがたがデザインされている。ポーチは小物入れにぴったりのサイズ感で、ひとつと言わず、ふたつみっつと持ち歩きたくなるグッズだ。

そのほか、メタモンカラーのぬいぐるみやピカチュウ（うすいろ）のカラビナ付きマスコット、ぷにぷにシールやマスキングテープなども新登場。キュートなグッズで日常生活にも『ぽこ あ ポケモン』を取り入れて、ポケモンたちとの暮らしをさらに満喫しよう！

写真中央が「カラビナ付きマスコット ぽこ あ ポケモン ピカチュウ（うすいろ）」、価格は1,540円。両隣が「ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン メタモン ハット（写真左）／キャップ（写真右） メタモンカラー」、価格は3,300円

※写真はイメージです。実際の商品と、色やデザインが異なる場合があります。 ※商品の詳細については、7月31日(金) 14:00公開のポケットモンスターオフィシャルサイトニュースをご確認ください。

※画面は開発中のものです。実際の商品内容や仕様は変更される可能性がございます。 ※実際のゲームとは異なる設定が含まれています。

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