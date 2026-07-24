銀座コージーコーナーは7月24日、『ぽこ あ ポケモン』をイメージしたプチケーキ2品と焼菓子ギフト3品を全国の店舗で発売すると発表した。発売日は7月31日。

銀座コージーコーナーから『ぽこ あ ポケモン』がテーマのケーキが登場

『ぽこ あ ポケモン』メタモンケーキ（777円）

メタモンケーキの断面

「『ぽこ あ ポケモン』メタモンケーキ」は、『ぽこ あ ポケモン』の主人公・メタモンを、ツヤのあるグラサージュで表現したおひとりさまサイズのケーキ。ブルーベリー風味のスポンジで、ブルーベリージャムとヨーグルト風味クリームをサンドし、上面にはピカチュウとピカチュウ（うすいろ）のピックが添えられる。価格は777円。

『ぽこ あ ポケモン』コレクション（9個入）（3,564円）

もう1品のケーキ「『ぽこ あ ポケモン』コレクション（9個入）」は、『ぽこ あ ポケモン』に登場する、ちょっぴりかわった姿のポケモンたちをタルトやロールケーキ、ゼリーなど9種類のプチケーキで表現したアソート。メタモンをブルーベリークリームのタルトに、ピカチュウ（うすいろ）をバニラ風味クリームのタルトに仕立てるなど、それぞれのポケモンをイメージして仕上げている。価格は3,564円。

数量限定のオリジナルシール

「コレクション」を1個購入すると、数量限定でオリジナルシールが1枚もらえる特典も用意されている。なくなり次第、配布は終了となる。

このほか、焼菓子ギフトとして「＜ポケモン＞イーブイフレンズBOX（8個入）」（864円）、「＜ポケモン＞パーティーBOX（12個入）」（1,512円）、「＜ポケモン＞ピカチュウ缶（10個入）」（1,890円）の3品も販売される。

ネット予約は「コレクション（9個入）」のみ対象で、受付期間は7月26日10時から8月21日まで、受け取り可能期間は7月31日から8月26日まで。一部店舗のみの実施となる。

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