「パソコン工房の日 超 還元祭」を8月10日まで開催中、対象製品購入で最大3万円相当還元

ユニットコムは7月24日、会員限定施策として「パソコン工房の日 超 還元祭」を開始した。実施期間は8月20日まで。
期間中、パソコン工房で対象の新品パソコン・ゲーミングPCを購入することで、構成に応じて最大3万円分相当の還元を付与するというもの。店舗・WEB通販での開催期間は2026年7月24日（金）～ 8月10日（月）で、店舗では店舗で利用できる商品券、Web通販ではパソコン工房ポイントでの還元を実施する。
- 「NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO 4000 SFF Blackwell・NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell・NVIDIA RTX 4000 Ada・AMD Radeon AI PRO R9700）」を搭載した新品デスクトップPC：30,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX A400（NVIDIA RTX 5070 Ti）」を搭載した新品デスクトップPC：20,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX 5060 Ti（GeForce RTX 3050・AMD Radeon RX 9060 XT・AMD Radeon RX 7600）」を搭載した新品デスクトップPC：15,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 9（インテル Core Ultra 7）」を搭載した新品デスクトップPC：15,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core i7（インテル Core i3）」を搭載した新品デスクトップPC：5,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5080」を搭載した新品ノートPC：30,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070（GeForce RTX 5060）」を搭載した新品ノートPC：15,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra X7（インテル Core Ultra 7・インテル Core 7・インテル Core i7）」を搭載した新品ノートPC：10,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル プロセッサー N100」を搭載した新品ノートPC：5,000円分相当還元