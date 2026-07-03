FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは7月3日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「夏休みはゲーム三昧！超HOTセール」を開始した。7月10日15時まで。

もうすぐ夏休み、暑い夏にはエアコンの効いた部屋でゲーム三昧……ということで、初心者向けから上級者向けまで幅広く、全18機種のゲーミングPCを特価で用意。

今回の目玉モデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを組み合わせた「FRGHLMB650/WS0611」(税込セール価格339,800円)で、ゲーミング特化のCPUとハイエンドGPUにより、高解像度・高フレームレートでの快適なゲームプレイが期待できる。

さらに、「下取り額2倍キャンペーン」も同時開催する。7月24日の14時59分までの期間限定。期間中に下取りサービスを利用すると、もれなく通常の2倍「2,000円」を新規購入PCから値引きする。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS0611」 セール価格339,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB550/WS0327/NTK」 セール価格214,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLMB650/WS0616」 セール価格384,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLB860K/WS0630」 セール価格359,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・水冷CPUクーラー (MSI MAG CORELIQUID I240、ブラック)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 7) + Bluetooth 5.4

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。