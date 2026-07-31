ユニットコムは8月1日、8月5日に迎える「パソコン工房の日」を記念して、「パソコン工房の日 超大感謝セール」を開始した。

  • 8月5日はパソコン工房の日！ 全国のパソコン工房店舗でもキャンペーン開催

    8月5日はパソコン工房の日！ 全国のパソコン工房店舗でもキャンペーン開催

8月5日は一般社団法人日本記念日協会に認定・登録をうけたパソコン工房の日。これを記念して全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEB通販サイトで「パソコン工房の日 超大感謝セール」を実施するというもので、人気のデスクトップPCやノートPCからパーツ、周辺機器などお買い得商品を多数用意。並行してその他のセールやキャンペーンも開催する。

  • 【店舗・WEB通販】「パソコン工房の日 超大感謝セール」を開催

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  • 【店舗・WEB通販】「緊急放出！！中古大祭」・「怒涛のスーパー中古の日」を開催

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  • 【店舗・WEB通販】夏はゲーム三昧！グラフィックスカード、モニター、ゲーミングデバイスをお得にご購入いただけるLINEクーポン / WEBクーポンコードを配布！

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  • 【店舗・WEB通販】全国の店舗、WEB通販サイトのお買い物で「えなこ暑中見舞いオリジナルポストカード」をプレゼント

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  • 最大3万円分相当を還元する「パソコン工房の日 超還元祭」を期間限定で開催中

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  • 全国のパソコン工房にて「最大2万円分還元 超還元プログラム」を実施中

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