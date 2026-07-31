8月5日はパソコン工房の日！ 全国のパソコン工房店舗でもキャンペーン開催

ユニットコムは8月1日、8月5日に迎える「パソコン工房の日」を記念して、「パソコン工房の日 超大感謝セール」を開始した。
8月5日は一般社団法人日本記念日協会に認定・登録をうけたパソコン工房の日。これを記念して全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEB通販サイトで「パソコン工房の日 超大感謝セール」を実施するというもので、人気のデスクトップPCやノートPCからパーツ、周辺機器などお買い得商品を多数用意。並行してその他のセールやキャンペーンも開催する。
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