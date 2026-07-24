LEVEL∞、コラボPC発売中の「東雲うみ」が11誌で表紙ジャック。記念にコラボPCプレゼントキャンペーン

ユニットコムは7月24日、「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」でコラボPCを販売している「東雲うみ」が11誌で表紙をジャックしたことを記念して、対象PCで利用できるクーポン配布やPCそのもののプレゼントキャンペーンを開始した。

東雲うみさんはPPエンタープライズに所属する人物で、グラビアアイドルとしてTV・web・イベント・雑誌など幅広くタレント活動に取り組んでいる。今回「月刊少年チャンピオン」「ヤングキング」「漫画アクション」「近代麻雀」「週刊スピリッツ」「SPA!」「ヤングチャンピオン」「ヤングアニマル」「週刊少年チャンピオン」「ヤングガンガン」「BUBKA」の11誌で表紙をジャックしており、対象雑誌の応募券を集めると限定写真集を入手できる。

ユニットコムではパソコン工房「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」でコラボPCを販売しており、表紙ジャックを記念してキャンペーンを実施中。コラボPCの購入時に利用できる5,000円クーポンを配布するほか、抽選で1名にサイン入りPC / サイドパネルをプレゼントする。自作PCの組み立て動画も公開中だ。