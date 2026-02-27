FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは2月27日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ファイナル！大決算セール」を開始した。3月6日15時まで。

FRONTIERの決算セール

決算期にあわせた特価のゲーミングPCなど全18機種を用意した期間限定のセール。

今回セールのいちおしモデルというのが、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載するミニタワー型ゲーミングPC「FRGKB550/WS0208/NTK」(税込セール価格179,800円)で、安価ながら幅広いゲームで遊べる基本性能を備える。

ほか、バイオハザードシリーズの新作PCゲーム『バイオハザードレクイエム』がもらえるキャンペーンの対象モデルもセールにラインナップしている。

・「NVIDIA：『バイオハザードレクイエム』バンドルキャンペーン」

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGKB550/WS0208/NTK」 セール価格179,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLB550/WS0105/NTK」 セール価格189,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格295,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※NVIDIA『バイオハザード レクイエム』キャンペーン対象



モデル名「FRGHLB860/WS0205」 セール価格379,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265KF

・水冷CPUクーラー (SilverStone SST-PF240-ARGB-V2、ブラック)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

※NVIDIA『バイオハザード レクイエム』キャンペーン対象

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。