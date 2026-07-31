FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは7月31日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「半期決算SALE 降臨」を開始した。8月7日15時まで。

期間限定のPC特価セール。今回は「日頃のご愛顧に感謝を込めて、渾身のコストパフォーマンスを実現した全18機種をご用意しました」としている。

セールの目玉モデルは、Ryzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS709/NTK」(税込セール価格344,800円)。最新ゲームを高画質・高フレームレートで楽しめるハイスペックなゲーミングPCだ。

また、Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載する「FRGHLMB650/WS0531」(税込セール価格299,800円)もオススメ。性能と価格のバランスに優れ、ゲーム用途に加え、動画編集や3DCG制作など幅広い用途で活躍する。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS709/NTK」 セール価格344,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Micron 3500)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS0531」 セール価格299,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (31GB x1) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

モデル名「FRGHLB860K/WS0630」 セール価格374,800円(税込)

・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus

・水冷CPUクーラー (CPS DA360 V2 ARGB BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGKB550/WS0324/NTK」 セール価格184,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 (MSI製)

・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。