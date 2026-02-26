アーク、BTOパソコンの3年延長保証を10%から8%に割引く新生活応援キャンペーン

パソコンショップアークは2月26日、オリジナルBTOパソコン「arkhive (アークハイブ) 」シリーズの購入時に適用できる「arkhive 春の新生活応援 3年間延長保証割引キャンペーン」を開始した。実施期間は2026年3月26日(木) 23:59まで。
通常本体代金の10%となる延長保証加入代金が、8％で加入できるキャンペーン施策。購入時のカスタマイズメニューで『BTOデスクトップパソコン 3年間保証(通常保証1年+延長保証2年)』を選択することで適用できるが、rkhive (アークハイブ) ブランドのBTO PC以外のメーカー製デスクトップパソコンやノートパソコンは今回のキャンペーン対象外。
|キャンペーン
|arkhive 春の新生活応援 3年間延長保証割引キャンペーン
|実施期間
|2026年2月26日(木) 〜 2026年3月26日(木) 23:59まで
|実施内容
|通常 arkhive (アークハイブ) BTO PC本体代金の10%が保証加入料金となるところ、8%の加入料金で保証期間が1年間から3年間(通常+2年)へ延長となります。※例）税込249,800円のゲーミングPCの場合、通常「税込24,980円」のところ「税込19,980円」で加入頂けます。