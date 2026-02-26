アーク、BTOパソコンの3年延長保証を10%から8%に割引く新生活応援キャンペーン

パソコンショップアークは2月26日、オリジナルBTOパソコン「arkhive (アークハイブ) 」シリーズの購入時に適用できる「arkhive 春の新生活応援 3年間延長保証割引キャンペーン」を開始した。実施期間は2026年3月26日(木) 23:59まで。

通常本体代金の10%となる延長保証加入代金が、8％で加入できるキャンペーン施策。購入時のカスタマイズメニューで『BTOデスクトップパソコン 3年間保証(通常保証1年+延長保証2年)』を選択することで適用できるが、rkhive (アークハイブ) ブランドのBTO PC以外のメーカー製デスクトップパソコンやノートパソコンは今回のキャンペーン対象外。