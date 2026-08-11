パソコン工房「超 創業感謝 還元祭」開催中！ 対象iiyama PCの購入で最大3万円分相当還元へ

ユニットコムは8月11日、会員限定施策として「超 創業感謝 還元祭」を開始した。実施期間は9月7日（月）まで。
期間中、対象の新品パソコンを購入することで、構成に応じた還元を最大3万円分受け取れるというキャンペーン施策。店舗・WEB通販での開催期間は2026年8月11日（火）～ 9月7日（月）で、店舗では店舗で利用できる商品券、Web通販ではパソコン工房ポイントでの還元を実施する。
- 「NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell（NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q・NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell）」を搭載した新品デスクトップPC：30,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX A1000（NVIDIA RTX 5070・AMD Radeon RX 9070 XT）」を搭載した新品デスクトップPC：20,000円分相当還元
- 「NVIDIA RTX 5060（AMD Radeon RX 9060）」を搭載した新品デスクトップPC：15,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5（インテル Core i5・AMD Ryzen 5）」を搭載した新品デスクトップPC：10,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5090」を搭載した新品ノートPC：30,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載した新品ノートPC：15,000円分相当還元
- 「GeForce RTX 5050（GeForce RTX 4060）」を搭載した新品ノートPC：10,000円分相当還元
- 「オンボードVGA ＋ インテル Core Ultra 5（インテル Core i5・インテル Core 5）」を搭載した新品ノートPC：10,000円分相当還元