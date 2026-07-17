ユニットコムは7月17日、発表されたばかりのAMD Ryzen 7 7700X3Dプロセッサを搭載するデスクトップPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

iiyama PC、Ryzen 7 7700X3Dプロセッサ搭載モデル販売開始

Zen 4アーキテクチャを採用し、AMD 3D V-Cacheテクノロジーに対応する8コア16スレッドのデスクトップ向けプロセッサ「Ryzen 7 7700X3D」を搭載するPC製品。合計104MBの大容量キャッシュを利用できる点が特徴で、高い負荷で複雑な処理が要求される最新ゲームタイトルや、クリエイティブ用途において優れた処理性能を実現するという。

LEVEL-R7B6-LCR77D-PGXの主な仕様

Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen 7 7700X3D / DDR5 16GB(8GB×2) / AMD B650 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon RX 9060 8GB GDDR6 / ミドルタワー / ATX / 750W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

LEVEL-M8AM-LCR77D-RRXW [RGB Build]の主な仕様

Windows 11 Home / AMD Ryzen 7 7700X3D / DDR5 16GB(8GB×2) / AMD A620 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

LEVEL-M8AM-LCR77D-TGXB [RGB Build]の主な仕様

Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen 7 7700X3D / DDR5 32GB(16GB×2) / AMD A620 / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 850W 80PLUS GOLD認証 ATX電源