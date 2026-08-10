FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは8月7日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「半期決算SALE 奥義」を開始した。8月21日15時まで。
期間限定のPC特価セール。ハイエンドからエントリーまで、人気構成のゲーミングPCを全18機種、お得な決算価格でラインナップする。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS709/NTK」 セール価格345,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Micron 3500)
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※購入特典：AMDノベルティポーチプレゼント
モデル名「FRGHLMB650/WS710/NTK」 セール価格399,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Micron 3500)
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格209,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC
モデル名「FRGHLB860K/WS0806/TCG」 セール価格345,800円(税込)
・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
・空冷CPUクーラー (CPS RZ620Pro TC BK)
・32GB (31GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB550/WS0807」 セール価格194,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 (MSI製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
決算セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。
「お宝ザクザク 夏の福箱」も限定販売
「お宝ザクザク 夏の福箱」と題して、同社スタッフが厳選したゲーミングPCや周辺機器セットなど全24商品を、特別価格で販売するセールを実施。8月8日(土)、8月11日(火)、8月13日(木)の各日、それぞれ正午に数量限定で販売を開始する。
ラインナップは以下の特設サイトにて順次公開中だ。決算セールとあわせてチェックしておきたい。
・お宝ザクザク夏の福箱
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej2608/