暑い日の外出やデスクワークを快適にしてくれるハンディファン。手で持ち続けるのが大変だったり、首にかけておくと重さで肩が凝ったりすることはありませんか。

この記事では、手ぶらで涼める超小型・軽量の扇風機、スリコの「ミニクリップファン」をご紹介します。

3COINSの「ミニクリップファン」

商品の特徴

夏にぴったりな爽やかなカラー

スリコのミニクリップファンは、サッと挟んで使えるクリップ付きのコンパクト扇風機。クリップはデスクやキッチンなど板状の場所だけでなく、日傘の骨などの円柱状のものにも対応しているのが魅力。カラーは夏らしく、淡くて可愛いライトピンクとライトブルーの2色展開です。

日傘やリュックなどにしっかり固定できる

外出時に日傘に取り付ければ、歩きながらでも顔まわりに心地よい風を受けられます。ほかにもリュックの肩紐やベビーカーのフレームなど、身の回りのさまざまな場所に固定可能。ヘッド部分は左右約180度、前後約120度の範囲で角度を細かく調節できるため、狙った位置へ的確に風を届けられます。

コンパクトながら機能性もしっかりしており、風量はシーンに合わせて3段階に切り替えられます。1段階目の弱モードで、約11時間も連続で使用可能。長時間の外出やデスクワークでも、充電切れの心配がありません。本体の充電は、約2時間30分で満充電になります。故障の原因となるため、充電の際は急速アダプターを使用しないよう注意が必要です。詳しい使い方や注意事項は、同梱の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

実際に使ってみて、約105gの軽さには感動しました。手で持ち続ける必要がなく、日傘に挟んで使っても重さをほとんど感じないため、もう片方の手が自由に使えるのがとにかく快適です。日傘やリュックなど顔の近くに固定して使えば、小さなファンでも十分な涼しさを実感できますよ。

多種多様なハンディファンが登場している中でも、ここまで軽量でハンドフリーに使えるところが高ポイント。風量などの機能面もしっかりしていて、ちょっとしたお出かけや通勤通学で手軽に愛用できるコンパクトさが重宝されるアイテムです。

これからの暑い季節を快適に乗り切るお出かけの相棒として、スリコの「ミニクリップファン」を試してみてはいかがでしょうか。