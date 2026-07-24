暑い日の外出やデスクワークを快適にしてくれるハンディファン。手で持ち続けるのが大変だったり、首にかけておくと重さで肩が凝ったりすることはありませんか。
この記事では、手ぶらで涼める超小型・軽量の扇風機、スリコの「ミニクリップファン」をご紹介します。
3COINSの「ミニクリップファン」
- 商品名：ミニクリップファン
- 価格：1,320円
- サイズ：約高さ10.6×幅6×奥行き7.2cm
- カラー：ピンク系その他 (ライトピンク)、ライトブルー
- 質量：約105g
- 素材：ABS、シリコーン
- 付属品：取扱説明書兼保証書 ※ACアダプター（5V/1A）・充電ケーブル（USB Type-C）は付属していません。市販のものをご用意ください。 ※急速アダプターは使用しないでください。
- クリップ適用範囲：＜板状＞厚さ約3~25mm ＜円柱状＞直径約7~20mm
- 風量：3段階調節
- バッテリー：リチウムポリマー電池1200mAh
- 電源：DC5V/1A
- 定格消費電力：5W
- 充電ポート：USB Type-C
- 充電時間：約2時間30分 ※充電時間はご使用の充電ケーブルにより異なる場合があります。
- 使用時間：＜1段階＞約11時間 ＜2段階＞約4時間20分 ＜3段階＞約2時間40分 ※使用時間は目安です。使用環境や使用頻度、充電の状態や機能の併用状況により異なります。
- 使用環境温度：0℃~40℃
- 保証期間：お買い上げ日より6か月
- 販売ショップ：3COINS
商品の特徴
スリコのミニクリップファンは、サッと挟んで使えるクリップ付きのコンパクト扇風機。クリップはデスクやキッチンなど板状の場所だけでなく、日傘の骨などの円柱状のものにも対応しているのが魅力。カラーは夏らしく、淡くて可愛いライトピンクとライトブルーの2色展開です。
外出時に日傘に取り付ければ、歩きながらでも顔まわりに心地よい風を受けられます。ほかにもリュックの肩紐やベビーカーのフレームなど、身の回りのさまざまな場所に固定可能。ヘッド部分は左右約180度、前後約120度の範囲で角度を細かく調節できるため、狙った位置へ的確に風を届けられます。
コンパクトながら機能性もしっかりしており、風量はシーンに合わせて3段階に切り替えられます。1段階目の弱モードで、約11時間も連続で使用可能。長時間の外出やデスクワークでも、充電切れの心配がありません。本体の充電は、約2時間30分で満充電になります。故障の原因となるため、充電の際は急速アダプターを使用しないよう注意が必要です。詳しい使い方や注意事項は、同梱の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
実際に使ってみて、約105gの軽さには感動しました。手で持ち続ける必要がなく、日傘に挟んで使っても重さをほとんど感じないため、もう片方の手が自由に使えるのがとにかく快適です。日傘やリュックなど顔の近くに固定して使えば、小さなファンでも十分な涼しさを実感できますよ。
多種多様なハンディファンが登場している中でも、ここまで軽量でハンドフリーに使えるところが高ポイント。風量などの機能面もしっかりしていて、ちょっとしたお出かけや通勤通学で手軽に愛用できるコンパクトさが重宝されるアイテムです。
これからの暑い季節を快適に乗り切るお出かけの相棒として、スリコの「ミニクリップファン」を試してみてはいかがでしょうか。