旅行や出張の際、滞在先のホテルでスーツケースから服を取り出したり、またパッキングし直したりするのは結構面倒ですよね。子どもの衣類は予備として多めに持っていきたいと思うと、小さくても結構かさばりがちです。

旅先での衣類管理が楽になる！ スリコのハンギング衣類収納

この記事では、荷解き・パッキングのストレスを劇的に減らしてくれる画期的なアイテム、スリコの「ハンギング衣類収納」をご紹介します。

3COINSの「ハンギング衣類収納」

商品の特徴

広げるだけで4段の収納スペースが出現

スリコのハンギング衣類収納は、旅先や自宅のクローゼットで広げてすぐに使える、吊り下げ式の4段衣類収納です。パッキングした状態から上部のフックを持ち上げて吊るすだけで、瞬時に使い勝手の良い棚が出来上がり。ホテルに到着してすぐに服を整理でき、効率的に荷解きできます。

ベルトでギュッと圧縮してコンパクトに

使用するときは、上部のファスナーを開けてフックを引き出し、クローゼットのハンガーバーにかけるだけで洋服を取り出せます。衣類を収納するときは、それぞれの段に衣類を仕舞い、上下に付いているベルトを締めることで中身をギュッと圧縮できます。最後に底部をめくってひっくり返し、ファスナーを閉じればコンパクトなバッグ状になります。

大容量でリーズナブル

サイズは横幅45cmと、キャリーケースにしっかり収まる大きめ設計。小さめのキャリーケースだとこれ一つでかなりの占有率になりますが、その分収納力は抜群。これ一つで数日分の着替えを分類して収納できるので、どこに何があるか一目でわかります。他メーカーでは数千円することも多いこのタイプの収納グッズが、スリコなら1,320円というリーズナブルな価格で手に入るのは大きな魅力です。

筆者が実際に使ってみたところ、4段あるスペースを活用して、自分の衣類と子どもの衣類を上下の段で分けて収納できるのが非常に便利でした。家族分の服がスーツケースの中で混ざることなく、吊るすだけでそれぞれの着替えがすぐに見つかるので、旅行中の身支度がぐっとスムーズになります。滞在先での時間を有効に使いたい方にぴったりの便利アイテムです。

旅行の荷造り・荷解きをスムーズにしたい方は、スリコの「ハンギング衣類収納」を試してみてはいかがでしょうか。