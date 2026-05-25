子どもとベビーカーでのお出かけ中、スマホや飲み物の置き場所に困ったことはありませんか。バッグやポケットにいちいち仕舞うと出し入れが面倒だし、買ったばかりのカップドリンクで手がふさがって移動が手間取ることも。

この記事では、ベビーカー移動が快適になる、スリコの「スマホ&ドリンクホルダー／KIDSおでかけ」をご紹介します。

3COINSの「スマホ&ドリンクホルダー／KIDSおでかけ」

商品名：スマホ&ドリンクホルダー／KIDSおでかけ

価格：1,100円

対応サイズ：〈ドリンクホルダー本体〉直径 約8cm

〈ドリンクホルダースライド部〉直径 約7cm

〈ベビーカー取り付けクリップ〉直径 約1.9〜3cm

〈スマホホルダー〉横幅 約6.3〜8.1cm

〈ドリンクホルダースライド部〉直径 約7cm 〈ベビーカー取り付けクリップ〉直径 約1.9〜3cm 〈スマホホルダー〉横幅 約6.3〜8.1cm 回転角：〈ドリンクホルダー〉270°

〈スマホホルダー〉360°

〈スマホホルダー〉360° カラー：ベージュ

素材：ABS樹脂

販売ショップ：3COINS

商品の特徴

淡いベージュカラーがオシャレ

スリコのスマホ&ドリンクホルダーは、ベビーカーのハンドルに取り付けて、ドリンクとスマホをまとめて固定して収納できるアイテム。カラーはベビーカーに馴染みやすいペールベージュ。取り付けにはクリップを開いてネジを締めるだけなので、工具なしで簡単に固定できます。

パーツをスライドさせるとドリンクホルダーが2つに

ドリンクホルダーの真ん中のパーツをスライドさせると、ドリンクホルダーが2箇所に増える仕様です。スライドしたホルダーの深さは浅いですが、小さめのペットボトルやコンビニのカップコーヒーを置くには問題ありません。子どもの飲み物と、保護者用のペットボトルなどを並べて持ち運ぶ際に便利です。

細かな角度調整ができるスマホホルダー付き

手前部分にはスマホを固定できるホルダーが備わっています。ドリンクホルダーの周りを270°水平移動できるので、スマホの固定位置を左右自由に調整できます。固定部分は360°回転し、スマホを縦向きにも横向きにも設置可能。さらに上下の角度も調整することで、状況に合わせて見やすい位置に変えられます。

傷つきを防止するシリコンが施されたクリップ

筆者が使用してみたところ、スマホやペットボトルを入れて芝生の坂道を登っても安心なくらい、しっかり固定できました。クリップの内側には傷つき防止用のシリコンが施されており、ベビーカーが傷つきにくいだけでなく、滑り止めの役割もしているように感じました。注意点として、持ち手が特に太いベビーカーや、分厚いスマホケースを使用している場合は、取り付けられないことも。安全に使用するためにも、事前にサイズを確認するか、店頭で試してから購入するのがおすすめです。

ドリンクホルダーがあるとショッピングモールでも公園でも、さっと飲み物を出し入れできたり、ちょっとした小物の一時置きになったり、ベビーカー使用の快適さがグッと上がります。多機能で見た目もかわいい便利アイテムを、リーズナブルにゲットできるのも、スリコらしい嬉しいポイントです。

ベビーカーでの移動をより快適に整えたい方は、スリコの「スマホ&ドリンクホルダー／KIDSおでかけ」を試してみてはいかがでしょうか。