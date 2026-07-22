「いま何時だろう」「今日は何日だっけ？」と、一日のうちで何度も目にする時計やカレンダー。毎日使うものだからこそ、機能性はもちろん、目に入るたびに少し気分が上がるようなお気に入りのデザインを選びたいですよね。

この記事では、置くだけでお部屋のアクセントになるオシャレアイテム、スリコの「置き時計／COLORFUL DAYS」をご紹介します。

3COINSの「置き時計／COLORFUL DAYS」

商品の特徴

スリコの置き時計／COLORFUL DAYSは、レトロでポップなデザインが目を引く置き時計。コロンとした丸みのあるフォルムが可愛らしく、オフホワイトを基調としたシンプルな色使いは、どんなお部屋にも自然に馴染みます。時計の文字盤は小さめながら、針が緑と青で視認性は抜群。月・日・曜日・時間を一目で確認できます。

このアイテムの最大の魅力は、フリップ時計のような「パタパタ」とした切り替え機能。上部にあるボタンを押すだけで、月・日・曜日がパタパタと切り替わります。自動では変わらないため、日にちが変わるごとに手動でセットする必要がありますが、このひと手間のレトロ感がどこか愛おしく、毎日のちょっとした楽しみに。

時計は単3電池1本で動く仕様で、扱いもシンプル。つまみを回すだけで簡単に時間調整ができます。アラーム機能も付いているので、目覚まし時計としても活躍してくれます。素材の特性上、静電気で小さな毛や埃がややつきやすいので、こまめに拭いてあげるのが長く愛用するコツです。

レトロなアイテムはお部屋にリラックス感を与えてくれると同時に、どこか心が弾むような“ハレ”のアクセントをプラスしてくれます。朝起きて、カレンダーの数字をカチッと切り替える。そんな日めくりカレンダーのような丁寧なルーティンを取り入れるだけで、いつもの朝が少し特別に感じられそうですね。

お部屋に心地よいリズムとレトロな癒やしを添えてくれる、スリコの「置き時計／COLORFUL DAYS」を試してみてはいかがでしょうか。