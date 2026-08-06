BougeRVが、創立9周年を記念したセール「BougeRV 9周年記念キャンペーン」を開始した。ポータブルエアコンやポータブル冷蔵庫、充電式扇風機などを最大70％引きで販売する。キャンペーンは8月31日まで。

BougeRVは2017年設立で、2026年に9周年を迎えた。ポータブル冷蔵庫、ポータブルエアコン、LEDランタン、電動キャリーワゴンなど、キャンプや車中泊、防災向けの製品を展開している。

今回のセールは、今年発売した新製品を含む全商品が対象。おもなキャンペーン対象製品と価格は以下の通り。

「PC35 ポータブルエアコン」は、参考価格49,980円がセール価格27,820円（44％OFF）。1.0kW（3500BTU）の冷房能力を備え、約6㎡の空間を最短15分で30℃から20℃に冷却できるという。冷房・送風・除湿など5モードを搭載し、専用アプリでの遠隔操作にも対応する。

PC35 ポータブルエアコン

「F02 充電式扇風機」は、参考価格23,980円がセール価格7,180円（70％OFF）と、今回最大の割引率となる。最大風速7.4m/s、144Wh着脱式バッテリー付属で最長15時間の連続使用が可能。AC電源にも対応する。

F02 充電式扇風機

「ポータブル給湯器」は、参考価格67,980円がセール価格56,979円（16％OFF）。カセットガス式で、同社によると点火から約3秒で温水を供給できる。重量6.7kgで、±0.5℃の温度制御と5重の安全機能を備える。

ポータブル給湯器

「CRD2 V2.0 ポータブル冷蔵庫 40L・リン酸鉄製電池付き」は、参考価格63,980円がセール価格49,980円（22％OFF）。2室独立設計で冷蔵・冷凍を個別に設定でき、240Whリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに対応する。

CRD2 V2.0 ポータブル冷蔵庫 40L・リン酸鉄製電池付き

「CRX3 ポータブル冷蔵庫 22L・リン酸鉄製電池付き」は、参考価格47,980円がセール価格39,980円（17％OFF）。-20℃～20℃の温度調節に対応し、240Whバッテリー使用時に最大約29時間の連続使用が可能。

「T1ランタン」は、参考価格15,980円がセール価格11,380円（29％OFF）。15,600mAhのバッテリーを搭載し、最大3,000ルーメン、最大102時間の連続点灯に対応。ポールは最長168cmまで伸び、IPX5防水にも対応する。

購入金額に応じたプレゼント企画も実施する。55,000円～150,000円未満の購入でオリジナルグッズをランダムで1点、150,000円～200,000円未満で「F02 充電式扇風機」（23,980円相当）を1点、200,000円以上で「CM01 コーヒーメーカー」（25,980円相当）を1点プレゼントする。1注文につき1点で、数量限定。

購入日から30日以内に公式サイトで価格が下がった場合に差額を返金する「30日間価格保証」、会員向けにキャンペーン価格からさらに最大6％OFFになる特別割引、ポイント最大3倍などの特典も用意する。公式サイトでの購入後に保証登録を行うと、通常保証に加えて1年間の保証延長を受けられる。