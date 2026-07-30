まろやかな味わいになるコールドブリュー（水出しコーヒー）が作れる自動コーヒーマシン「Brezi」（ブレジー）を谷村実業が発表し、Makuakeで先行販売を開始した。豆の旨みやコクを引き出せるコールドブリューは、一般的に抽出するのに8～12時間ほどかかるが、Breziは最短5分で作れるのが特徴。

通常価格は99,800円で、先行販売価格は71,800円～。カラーはオブシディアン・ブラックとシルバーホワイトの2色。

  • コールドブリュー（水出しコーヒー）がわずか5分で作れる自動コーヒーマシン「Brezi」（ブレジー）

    コールドブリュー（水出しコーヒー）がわずか5分で作れる自動コーヒーマシン「Brezi」（ブレジー）

  • カラーはオブシディアン・ブラック(左）とシルバーホワイト（右）の2色を用意する

    カラーはオブシディアン・ブラック(左）とシルバーホワイト（右）の2色を用意する

元DJIのエンジニアが開発を手がけたコールドブリューコーヒーマシン。豆の旨みやコクを引き出す蒸らしの行程を55度前後のお湯で実施し、その後5度の冷水を一定の速度でゆっくり供給することで、雑味の抽出を抑えながら旨みやコクだけを抽出できるようにした。

  • 本体上部にタッチセンサー付きの表示パネルを搭載。スマホなしで使える

    本体上部にタッチセンサー付きの表示パネルを搭載。スマホなしで使える

  • 表示パネルの奥に操作用の大型ダイヤルを搭載する

    表示パネルの奥に操作用の大型ダイヤルを搭載する

  • コーヒー豆を専用のステンレス製ドリッパーに入れる

    コーヒー豆を専用のステンレス製ドリッパーに入れる

  • ドリッパーはマグネットでくっつく仕組みなので、脱着は手間がない

    ドリッパーはマグネットでくっつく仕組みなので、脱着は手間がない

  • 最初の蒸らしが肝心だという。抽出モードに応じて、お湯の温度や供給速度を自動調整する

    最初の蒸らしが肝心だという。抽出モードに応じて、お湯の温度や供給速度を自動調整する

  • 蒸らしが終わったら、5度まで水を冷却し、旨みやコクだけを抽出する

    蒸らしが終わったら、5度まで水を冷却し、旨みやコクだけを抽出する

  • 蒸らしや抽出の設定は、ユーザーが細かく変更することも可能。バリスタのレシピを盛り込める

    蒸らしや抽出の設定は、ユーザーが細かく変更することも可能。バリスタのレシピを盛り込める

  • 豆全体に水が行き渡るよう工夫しており、違う場所からコーヒーがぽたぽた落ちてくる

    豆全体に水が行き渡るよう工夫しており、違う場所からコーヒーがぽたぽた落ちてくる

  • 基本的な抽出モードならば、5分ほどで水出しコーヒーができあがる

    基本的な抽出モードならば、5分ほどで水出しコーヒーができあがる

本体には、ヒートパイプを備える大型ヒートシンクや空冷ファン、ペルチェ素子を内蔵し、水の加温や冷却を高速かつ高精度にできるように工夫したという。冷却機構を備えつつ、本体の幅を9cmに抑えた。

  • 本体内部には大型の冷却ファンやヒートシンク、ペルチェ素子を内蔵している

    本体内部には大型の冷却ファンやヒートシンク、ペルチェ素子を内蔵している

抽出モードは5種類を用意するほか、各種パラメーターを細かく設定することも可能。本体上部に表示パネルを搭載し、タッチセンサーと大型ダイヤルで操作できる。スマホアプリとの接続は不要。ドリッパーはマグネットで簡単に固定や装着ができ、すすぐだけでメンテナンスできるよう工夫した。

本体サイズは258×90×288mm、重さは約2.3kg。

  • 二層になったラテなど、好みに応じていろいろなコーヒーが楽しめる

    二層になったラテなど、好みに応じていろいろなコーヒーが楽しめる

磯修

磯修

いそおさむ

1996年、アマチュア無線雑誌で編集者としてのキャリアをスタートし、その後パソコン雑誌やWeb媒体の編集者としてデジタル分野の記事を担当。2018年からマイナビニュース・デジタル編集部に加入。専門分野はカメラ、アップル製品とエコシステム、スマートフォン、デジタル家電関連、PCキーボード。画像生成AIなどAIまわりの進化の速さに追いつくべく奮闘しつつ、自身でよい写真を撮影することも心がけている。ニガテな動画撮影は鋭意勉強中。猫が1匹います。

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