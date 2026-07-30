まろやかな味わいになるコールドブリュー（水出しコーヒー）が作れる自動コーヒーマシン「Brezi」（ブレジー）を谷村実業が発表し、Makuakeで先行販売を開始した。豆の旨みやコクを引き出せるコールドブリューは、一般的に抽出するのに8～12時間ほどかかるが、Breziは最短5分で作れるのが特徴。

通常価格は99,800円で、先行販売価格は71,800円～。カラーはオブシディアン・ブラックとシルバーホワイトの2色。

元DJIのエンジニアが開発を手がけたコールドブリューコーヒーマシン。豆の旨みやコクを引き出す蒸らしの行程を55度前後のお湯で実施し、その後5度の冷水を一定の速度でゆっくり供給することで、雑味の抽出を抑えながら旨みやコクだけを抽出できるようにした。

表示パネルの奥に操作用の大型ダイヤルを搭載する

コーヒー豆を専用のステンレス製ドリッパーに入れる

本体には、ヒートパイプを備える大型ヒートシンクや空冷ファン、ペルチェ素子を内蔵し、水の加温や冷却を高速かつ高精度にできるように工夫したという。冷却機構を備えつつ、本体の幅を9cmに抑えた。

抽出モードは5種類を用意するほか、各種パラメーターを細かく設定することも可能。本体上部に表示パネルを搭載し、タッチセンサーと大型ダイヤルで操作できる。スマホアプリとの接続は不要。ドリッパーはマグネットで簡単に固定や装着ができ、すすぐだけでメンテナンスできるよう工夫した。

本体サイズは258×90×288mm、重さは約2.3kg。