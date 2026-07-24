暖かくなってくると気になり始めるのが、お部屋の虫対策。特にキッチンまわりや寝室などでは、できるだけ薬剤を使ったスプレーや置き型の殺虫剤は避けたい、という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、薬剤を使わずに音のバリアでお部屋の環境づくりをサポートしてくれる便利アイテム、スリコの「LEDライト付き虫対策音波器」をご紹介します。

3COINSの「LEDライト付き虫対策音波器」

商品の特徴

どんなお部屋にも馴染むナチュラルカラー

スリコの「LEDライト付き虫対策音波器」は、高周波音を発生させてコバエやユスリカ、蛾などの不快害虫対策をサポートする屋内用のアイテム。カラーはアイボリーとベージュの2色展開で、どちらもインテリアにそっと溶け込む優しい色合いです。約53gと軽量で、すっきりとした縦型デザインがスタイリッシュ。

コンセントに直接プラグを差し込むだけ

使い方はシンプルで、本体裏面のプラグをコンセントに差し込むだけ。表面の電源マークにタッチするとライトが点灯し、高周波音が発生します。もう一度タッチするとライトのみ消灯（音波は継続）、さらにもう一度タッチするとライトも音波もオフになり、ボタンひとつでシーンに合わせた切り替えが可能です。

高周波音と聞くと「音が気になるのでは？」と心配になりますが、実際に使ってみると驚くほど静か。就寝時やデスクワーク中もストレスなく使用できます。やさしい暖色系のLEDライトが付いているため、夜間の寝室や暗くなりがちな玄関のフットライトとしても優秀です。

足元を照らす常夜灯としても便利

薬剤を使わないため、キッチンや書斎など使用場所を選びやすいのが魅力。効果を妨げないためにも、家具などで高周波音が遮られにくい場所に設置するのがおすすめです。ただし、音波を使用する特性上、乳幼児や妊婦の方、また音波の影響を受けやすい小動物（ハムスターやインコなど）を飼育しているご家庭では安全のために使用を控える必要があります。詳しい使い方や注意事項は、パッケージや取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

おしゃれな不快害虫対策アイテムで安心のお部屋の環境づくり

気になる効き目について、目に見えて劇的な効果が分かるわけではないものの、目障りな害虫と出くわす機会を減らせるお守りとして使用していきたいです。880円という手頃な価格で、手軽に安心なお部屋環境を整えてみませんか。

インテリアに馴染むおしゃれな虫対策グッズをお探しの方は、スリコの「LEDライト付き虫対策音波器」を試してみてはいかがでしょうか。