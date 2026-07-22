本格的な夏が近づくと、エアコンによる寝冷えや冷えすぎ対策が気になり始めますよね。設定温度を高めにしても夜中にふと肌寒さを感じたり、掛け布団の生地によっては蒸れやすかったりと、夏の快適な温度調節に悩む方も多いのではないでしょうか。

この記事では、見た目の可愛さだけでなくこれからの季節に嬉しい機能性も備えた、スリコの「リンクルサマーブランケット：140×100cm」をご紹介します。

3COINSの「リンクルサマーブランケット：140×100cm」

商品の特徴

スリコのリンクルサマーブランケットは、くしゅくしゅとした凹凸のある生地感が特徴的な、夏にぴったりのブランケット。シワ加工（リンクル）によって、生地が肌に密着しすぎず、汗をかきやすい季節でも驚くほどさらっとした快適な肌ざわりをキープしてくれます。アイボリーと、ライトピンクの2色がラインナップ。どちらもインテリアに自然に溶け込むニュアンスカラーです。

くしゅくしゅした立体的なデザインがインテリアのアクセントに

サイズは約140×100cmと、大人のひざ掛けやお昼寝用にはもちろん、お子さんの夏用のタオルケットとしてもちょうど良いサイズ感。肌に触れるパイル生地部分は綿100％の天然素材を採用しており、デリケートな肌の方や小さなお子さんでも、毎日安心して使えます。自宅の洗濯機で丸ごと洗えるので、汚れたり汗をかいてもすぐに洗えて、いつでも清潔な状態を保てるのも嬉しいポイント。

子ども用のお昼寝ケットや大人の寝冷え対策にもぴったり

実用性だけでなく見た目の可愛さも魅力。くしゅくしゅとした立体感のあるトレンドデザインは、ただ置いてあるだけでもお部屋のアクセントになります。リビングのソファや座椅子にふわっと掛けておくのもおすすめ。少し重たい色味や暗い印象のソファも、このブランケットをプラスするだけで、手軽に爽やかで涼しげな夏仕様にチェンジできますよ。

夏場のエアコンの冷え対策としてはもちろん、お部屋の雰囲気を手軽に変えたいときの模様替えツールとしても優秀なこのブランケット。筆者の子どももすっかり気に入ってお昼寝のお供になっています。機能性とデザイン性に、スリコならではのハイコスパを兼ね備えた、夏の暮らしを豊かにしてくれること間違いなしのアイテムです。

見た目も使い心地も爽やかな、スリコの「リンクルサマーブランケット：140×100cm」を試してみてはいかがでしょうか。