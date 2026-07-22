暖かくなってくると気になり始める不快な虫たち。小さなお子さんがいるご家庭では、お庭やベランダ、お散歩や公園遊びなど外で過ごす時間が増えると、害虫対策に色々と気を揉むことも多いですよね。

この記事では、おうちでもお出かけ先でも手軽でおしゃれに虫対策ができる、スリコの「不快害虫用2WAYオブジェ」と「不快害虫用キーホルダー2個セット」をご紹介します。

3COINSの「不快害虫用2WAYオブジェ」

商品の特徴

ぼてっとしたくまのシルエットがキュート

スリコの不快害虫用2WAYオブジェは、ボテっとしたくまのシルエットと、落ち着いたベージュカラーがかわいい虫除けアイテム。「掛ける」と「置く」の2WAY仕様で場所を選ばず使えます。持ち手が付いているので、玄関ドアのフックやベランダの物干し竿に掛けておくことが可能。リビングの棚や窓際にそのままポンと置いておくだけでも絵になります。効果の目安は約120日と長持ちなのも魅力です。

一見するとお洒落な韓国風インテリアのようですが、ユスリカやハエなどの気になる虫を遠ざけてくれる頼もしい効果があります。主成分のトランスフルトリンはほぼ無臭で、虫よけ特有のツンとしたニオイがしないのもおうちの中で使いやすいポイント。なお蚊は衛生害虫のため、本アイテムに蚊の虫除け効果はありません。また両アイテムに使用されている成分は魚類や爬虫類などに毒性があるため、観賞魚などの水槽の近くには置かないよう注意してくださいね。

3COINSの「不快害虫用キーホルダー2個セット」

商品の特徴

おでかけバッグに馴染むニュアンスカラーのくまたち

スリコの不快害虫用キーホルダー2個セットは、おでかけの際に活躍してくれるキーホルダータイプの虫除けアイテム。こちらもくまのシルエットで、大人可愛いニュアンスカラーのオフホワイトとベージュの2色セット。2WAYオブジェよりも小さくコロンとした見た目で、バッグのチャーム感覚でおしゃれに身につけられます。効果の目安は約60日となっています。

チェーン付きでリュックやベビーカーに簡単取り付け

本体には錆や汚れに強いステンレス製のチェーンが付いています。リュックやトートバッグ、ベビーカーなどに簡単に取り付けるだけで手軽に不快害虫対策対策ができるため、動き回る小さなお子さんとのお出かけにも安心。2個セットなので、親子でひとつずつおそろいで使えるのも嬉しいですね。

筆者もさっそく、オブジェを玄関に設置し、キーホルダーをショルダーバッグに取り付けてみました。どちらも軽量で邪魔にならず、なにより虫対策アイテムとは思えないほどの可愛さで気分が上がります。同種のいぬのオブジェと、アヒルのキーホルダーも登場しているので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

見た目も可愛く不快害虫対策したい方は、スリコの「不快害虫用2WAYオブジェ」「不快害虫用キーホルダー2個セット」を試してみてはいかがでしょうか。