ブラックユーモアで現代社会をぶった斬る"階級逆転"エンタテインメント『億万長者の不都合な終末』（2026年6月19日公開 提供：シンカ、TCエンタテインメント 配給：シンカ）の本編映像とアザービジュアル2種が公開となった。

アザービジュアル「歯が光る男の頭の中 ver.」

「資本主義崩壊中！ カオスなモニター室 ver.」

『億万長者の不都合な終末』は、ビリオネア、ミリオネアといった富裕層だけが感染する謎の奇病「リッチフルエンザ」が蔓延し、「歯が白く輝いた者から死に至る」という未曾有のパンデミックに見舞われた世界を描く。監督は、『プラットフォーム』（2019）で長編デビューを果たしたガルデル・ガステル＝ウルティアが務める。成功の象徴だった「富」は「淘汰の印」へと転換し、資本主義の世界は音を立てて崩壊していく。世界が揺れる今だからこそ観たい、最も刺激的で、ブラックユーモアが容赦なく突き刺さる"階級逆転"エンタテインメントに仕上がった。

家庭を顧みずバリキャリ志向のローラを演じるのは、メアリー・エリザベス・ウィンステッド。そんなローラに呆れ気味でありつつ、彼女とともに未曾有のパンデミックに巻き込まれていく夫・トニー役は、レイフ・スポールが演じる。また、大富豪のセバスチャン・スネイルにはティモシー・スポールがキャスティングされている。

この度公開となったアザービジュアルは「歯が光る男の頭の中 ver.」と「資本主義崩壊中！ カオスなモニター室 ver.」の2種。どちらも風刺のようなブラックユーモアが効いており、映画の持つシニカルで独特な魅力が詰まったビジュアルとなっている。

あわせて公開された本編映像は、危機にさらされたお金持ちたちがプライベートジェット機に乗り込み街から逃げ出すシーン。普段は上品なはずの彼らはパンデミックへ遭遇したことで疑心暗鬼になり自分だけは助かろうとお互いを罵りあう。さらには歯が光り出したり、乗客同士の暴動によって飛行中のジェット機の後部ハッチが開いてしまうという収集のつかないカオスすぎる展開が……。絶体絶命な状況での人々の行動の可笑しさを堪能でききる本編映像となっている。

さらに、公式サイトでは、森永康平ら著名人のコメントが公開となっている。