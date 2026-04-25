外で元気に遊びまわる子どもの足は、汗や泥で意外と汚れているもの。「ちゃんと洗った？」と聞いても、指の間まで丁寧に洗うのは子どもにとって一苦労ですよね。

この記事では、親子のバスタイムを楽しく快適にしてくれる便利なアイテム スリコの「フットブラシ／KIDS」をご紹介します。

3COINSの「フットブラシ／KIDS」

商品の特徴

柔らかいシリコーンの突起が足裏にフィット

スリコのフットブラシは、柔らかいシリコーン素材で作られた足裏用の洗浄ブラシです。びっしりと並んだシリコーンの突起が、自分では洗いにくい足の指の間や土踏まずまで入り込み、汚れをしっかりかき出してくれます。絶妙な弾力があるので、肌当たりも優しく安心です。

裏面の吸盤で床にピタッと固定できる

裏面には、浴室の床にしっかり固定できる吸盤が付いています。石鹸の泡で滑りやすいお風呂場でも、これなら位置がズレにくく安心です。立ったまま使うと転倒の恐れがあり危険なので、お風呂の椅子などに座った状態で使いましょう。

フック穴付きで吊り下げ収納も可能

使用後は本体にあるフック穴を使って、吊り下げて乾燥させられます。水切れが良く、衛生的に保管できるのは毎日使うアイテムとして嬉しいポイント。使用後はシャワーで付着した泡や汚れをサッと洗い流し、よく乾燥させるのが長持ちさせるコツです。

実際に使ってみると、最初は少しくすぐったく感じるかもしれませんが、慣れてくるとこの刺激が病みつきに。足がポカポカし、足裏もツルツルになります。KIDS用ではありますが、足のサイズが23cm程度の筆者でもぴったり使えるサイズ感でした。遊び感覚でゴシゴシできるので、お風呂嫌いなお子さんも楽しく自ら洗ってくれるかもしれませんね。

子どもの足裏をスッキリ清潔に保ちたい方は、スリコの「フットブラシ／KIDS」を試してみてはいかがでしょうか。