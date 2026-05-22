5月を迎え、日中は汗ばむような暑い日が多くなってきましたね。スリコには、暑い夏を快適に過ごすための新作扇風機アイテムが、今年も続々と登場しています。

UVで色が変わる！ 冷却プレート付きの多機能ハンディファン

この記事では、機能性も見た目のオシャレさも妥協したくないという方にぴったりな、スリコの「UV変化ペルチェ付き2重構造ハンディファン」をご紹介します。

3COINSの「UV変化ペルチェ付き2重構造ハンディファン」

商品の特徴

クリアパーツが涼しげな2重構造デザイン

スリコのUV変化ペルチェ付き2重構造ハンディファンは、本体がクリアパーツで包まれた、涼しげなデザインのハンディファン。カラーはライトブルーとグレーの2色がラインナップ。見た目がおしゃれなだけでなく、クリアパーツは紫外線に反応して色が濃く変化する仕掛け付き。外に出るのが少し楽しくなる、遊び心あふれるアイテムです。

中央の冷却プレートで肌を直接冷やせる

最大の魅力は、中央に搭載されたペルチェ式の冷却プレート。風を送るだけでなく、スイッチを2回連続で押すと、すぐに中央のプレートがキンキンに冷え、火照った肌に当てて効率よくクールダウンできます。風量は5段階と細かく調整可能で、その日の気温に合わせて最適な涼しさを選べるのが嬉しいですね。

便利なカラビナ付きで持ち運びも楽々

持ち手の下部にはカラビナが付いており、バッグのストラップなどに引っ掛けてスマートに持ち運べます。持ち手をそのまま卓上に立てて自立させることもできるので、外出先だけでなくデスクワーク中のミニ扇風機としても活躍します。保管方法や詳しい使い方、注意事項については、同梱の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。

持ち手を立てれば卓上ファンに

実際に筆者が使ってみたところ、プレートを当てた瞬間のひんやり感が格別でした。日差しの照りつける屋外や、車内などのぬる暑い室内でも大活躍。ただしチャイルドロック機能はないので、小さなお子さんが使用する際は、誤操作でプレートを長時間肌に当て続けて低温やけどをしないよう、大人が様子を見てあげると安心です。

デザインの可愛さはもちろん、UVチェックで日差しの強さを実感できたり、プレートで物理的に肌を冷やせたりと、真夏の外出を支える心強い味方になってくれます。フェスやキャンプといったアウトドアシーンから、通勤・通学などの日常使いまで、あらゆる場面で手放せない一台になりそうです。

たくさんの新作が登場している今、自分にぴったりの一台を探している方は、スリコの「UV変化ペルチェ付き2重構造ハンディファン」を試してみてはいかがでしょうか。