お部屋の快適さを左右する温度と湿度。体調管理が難しい季節の変わり目や、洗濯物の室内干しをする際などは、パッと見て状態がわかるメーターがあると便利ですよね。

この記事では、置く場所を選ばずマルチに活躍する実力派アイテム、「salut!（サリュ）」の「温湿度計付きデジタルアラームクロック」をご紹介します。

salut!（サリュ）の「温湿度計付きデジタルアラームクロック」

商品の特徴

どんなインテリアにも馴染むホワイトカラー

サリュの温湿度計付きデジタルアラームクロックは、温度、湿度、時刻を同時に確認できる多機能なデジタル時計です。厚さ約1.4cmというスリムな設計で、ホワイトカラーのシンプルなデザインは、リビングや寝室、洗面所など、どんな場所に置いてもインテリアに馴染みます。

文字が大きく数字が読み取りやすい

コンパクトながら視認性は抜群。デジタル画面には上から順に、温度、湿度、時刻が大きく表示されているので、少し離れた所からでも数値を見やすいです。裏面には表示切り替えや各種設定ができるボタンが付いており、時刻を日付表示へ切り替えたり、℃/℉を切り替えたりできます。

アラームの音量もシンプルで聞き取りやすい

アラーム機能付きで、目覚まし時計として使用できるのはもちろん、出かける時刻に設定すればタイマー代わりにも重宝します。アラーム音の調整はできませんが、家事の時間管理にはちょうど良い音量です。さらに時報機能もあり、正時になると「ピッ」と音が鳴るのも便利。アラームと時報は簡単にオン/オフを切り替えられます。詳しい使い方は同梱の取扱説明書をご覧ください。

置き掛け兼用なのも嬉しいポイント。背面のスタンドを立てればデスクや棚の上に、フック穴を使えば壁に掛けて使用可能。筆者は脱衣所に設置して、室内干しをする際の湿度確認に活用中。乾燥が気になる季節の空気の入れ替えや、サーキュレーター・除湿機での湿度調整もスムーズになりました。洗濯作業をしながら時刻も確認できるので、忙しい朝にも重宝しています。

デジタル時計は時間が数字で表示されるので、直感的に室内の状態を把握できます。目覚まし時計としてだけでなく、リビングや洗面所など、どこに置いてもおしゃれに使える、スリムかつシンプルなデザインが魅力的なアイテムです。

機能性とデザイン性を両立した時計をお探しの方は、サリュの「温湿度計付きデジタルアラームクロック」を試してみてはいかがでしょうか。