日差しが気になる季節、外出時のUV対策は欠かせません。アームカバーは便利ですが、動いているうちにずり落ちるのがストレスだったり、肩まわりの日焼けもカバーしたいと思ったりすることはありませんか。

肩から手の甲までおしゃれに守る！ スリコのUVリブボレロ

この記事では、アームカバーの煩わしさを解消し、肩から手の甲までおしゃれに守れるスリコの「UVリブボレロ」をご紹介します。

3COINSの「UVリブボレロ」

商品名：UVリブボレロ

価格：1,100円

サイズ：フリー

カラー：グレー、ブラウン

素材：レーヨン92%、ポリウレタン8%

UV CUT率：＜ブラウン＞99％以上 ＜グレー＞95％以上

販売ショップ：3COINS

商品の特徴

シンプルでシーンを選ばないデザイン

スリコのUVリブボレロは、サッと羽織るだけでおしゃれにUV対策ができるアイテム。グレーはUVカット率95％以上、ブラウンは99％以上と機能性も抜群。なめらかな肌触りで肌にやさしくフィットし、通気性や吸水性にも優れているため、汗をかく季節でも蒸れなどの不快感が抑えられて快適に過ごせます。

手の甲までしっかりカバー

袖先は切り込みが入ったデザインが魅力。指穴付きのカバーと違い、ひらひら揺れるのがかわいらしいです。袖が長いので、日焼けしやすい手の甲までしっかりガードできます。肩先もしっかり覆えるので、屋外での日除けとしてはもちろん、室内に入った際の冷房対策としても優秀です。腕を過度に露出したくないときにも重宝します。

切り込みから手がしっかり出るのも嬉しいポイント

アームカバーを使っていると、肘までずり落ちて何度も引っ張り上げるのが煩わしく感じることがありますが、ボレロタイプならその心配がなくストレスフリーに使えます。フリーサイズですが、身長154cmでやや肩幅がある筆者でも、伸縮性があるため窮屈さを感じることなく着こなせました。ノースリーブのワンピースはもちろん、Tシャツなど袖のある服の上から着用しても問題ありません。

軽量でコンパクトにまとまるので、バッグに入れて持ち歩くのも便利です。シンプルなリブ素材のデザインは、どんなコーディネートにも合わせやすく、デイリー使いにぴったり。2色買いして、ファッションに合わせて着回すのもいいですね。日焼けは防ぎたいけれど、見た目にもこだわりたいという願いを叶えてくれる一着です。

日差し対策と着心地の良さを両立したい方は、スリコの「UVリブボレロ」を試してみてはいかがでしょうか。