仕事や育児で忙しい毎日、食事作りは少しでも楽に済ませたいもの。自炊はしたくても、火のそばに立ち続ける余裕はないし、調理器具の後片付けも面倒ですよね。

この記事では、深型になってパワーアップした、一台で6役をこなす便利アイテム、スリコの「電子レンジ調理器深型：1.1L／KITINTO」をご紹介します。

3COINSの「電子レンジ調理器深型：1.1L／KITINTO」

商品の特徴

煮込みや茹でる料理にも大活躍

スリコの電子レンジ調理器深型：1.1Lは、焼く・炒める・煮る・蒸す・茹でる・炊くの6役を電子レンジ1つでこなせる優れもの。スリコの人気アイテム《1台6役》電子レンジ調理器／KITINTOの、深型大容量サイズとして登場しました。深さ約11cmあるので、肉じゃがなどの煮込み料理や、かさばる葉物野菜の茹で調理にも大活躍。ひと家族分のメイン料理も余裕を持って作れます。

シックなグレーカラーとガラス蓋がスタイリッシュ

落ち着いたグレーカラーで、ガラス蓋がスタイリッシュなデザイン。調理後はそのまま食卓へ出せば、洗い物を最小限に抑えられます。本体はフッ素樹脂加工が施されており、汚れが落ちやすくお手入れも簡単。食洗機・乾燥機が使用可能なのも嬉しいポイント。

解凍の手間なし！ 冷凍鮭も凍ったまま調理OK

筆者も再販でようやくゲットし、付属のレシピ集を参考に焼き鮭を調理してみました。冷凍した鮭2尾と玉ねぎを入れ、600Wで計7分（4分加熱後に裏返して3分）加熱。今回は冷凍魚を使ったため蒸し焼きに近い仕上がりになりましたが、冷凍のまま調理しても水っぽくならず、身がふっくらと仕上がりました。

レンジ調理特有のパサつきを抑え、フライパンに近いジューシーな感覚で調理できます。火を使わないので、小さなお子さんから目を離せない時でも安心です。加熱中に副菜をもう一品作ったり、一息ついたりと、キッチンに立つ時間にも余裕が生まれます。

レンジで簡単に本格的な料理を作れる、スリコの電子レンジ調理器深型：1.1L／KITINTOを試してみてはいかがでしょうか。