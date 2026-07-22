グーグルは、今年40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」と生成AI「Gemini」によるコラボレーションキャンペーンを開始すると発表。その一環として、渋谷・原宿エリアの計5会場を舞台に、参加者自身がGeminiでじゅもんを唱えてモンスターに立ち向かう体験型リアルRPGイベント「ジェミニクエスト」を開催する。会期は7月30日～8月9日まで、参加費は無料。体験後には「ちいさなメダル」が各会場先着順でプレゼントされる。

本コラボレーションは、プレイヤー自身が勇者となって冒険する「ドラゴンクエスト」が長年築いてきた体験を、ユーザーの日常の“冒険”を支えるGeminiの先進的なAI技術によって再現する試み。誰もが勇者となり、「ドラゴンクエスト」の世界に入り込める特別な体験として展開する。

SHIBUYA109 渋谷店 店頭イベントスペース（イメージ）

「ジェミニクエスト」は、SHIBUYA109渋谷店や東急プラザ原宿「ハラカド」をはじめとする渋谷・原宿エリアの計5会場にスライムなどのモンスターの巨大立像が出現し、Geminiで好きなじゅもんを唱えることで、自分が勇者になり臨場感あふれる攻撃でモンスターに立ち向かう体験ができるイベントだ。

モンスター立像と一緒に写真を撮影し、Geminiの技術によってメラゾーマやイオナズンなど、おなじみのじゅもんを唱えているかのような、世界に1枚だけの画像を生成できる。モンスターの出現日時は7月30日（木）～8月9日（日）の11:00～19:00。

会場とそこにある像は以下の通り。

SHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペース（東京都渋谷区道玄坂2-29-1）：スライム像 ※7月30日～8月5日限定

MAGNET by SHIBUYA109 エントランスイベントスペース（東京都渋谷区神南1-23-10）：ばくだん岩像

竹下口パーク（東京都渋谷区神宮前1-8-6）：キラーマシン像・キングスライム像

東急プラザ原宿「ハラカド」（東京都渋谷区神宮前6-31-21）：スライムタワー像 ※事前予約制

シークレットスポット1か所（8月6日～8月9日のみ出現）

体験の流れは、（1）会場の二次元コードから体験ページにアクセスして参加方法を確認、（2）使用したいじゅもんを選択、（3）スマートフォンからGeminiを起動しモンスター立像と一緒に撮影、（4）選択したじゅもんを唱えているような世界に1枚だけの画像が生成、（5）画像生成の完了確認後にクエスト完了の報酬として「ちいさなメダル」を受け取る、という5ステップを予定している。

選択できるじゅもんは、メラゾーマ、マヒャド、イオナズン、バギクロス、ギガデイン、マダンテ、パルプンテ（ランダムでじゅもんを発動）の7種。

現地に来場できない人向けに、ソーシャルアクティベーションも同時展開。Geminiアプリの画像生成モードでは、ジェミニクエストと連動した特別なテンプレートを提供し、自身やペットの写真を使ったオリジナル画像を生成可能。生成した画像を「#ジェミニクエスト」を付けてSNSに投稿することで、誰でも勇者の一員としてジェミニクエストに参加できる。

ジェミニクエストの開催に先がけ、7月21日（火）よりドラゴンクエスト公式SNSおよびGoogle Japan公式SNSを中心に、現実世界に復活したりゅうおうの封印を目指すストーリーを発信。同日、りゅうおうによって街に放たれたモンスターたちへ立ち向かうティザームービーも公開した。

さらに7月27日（月）～8月9日（日）の期間、渋谷・原宿エリアの駅構内には、ジェミニクエストに登場するモンスターのシルエットやGeminiでじゅもんを唱える様子を描いた特別デザインの広告を掲出する予定。詳細情報は、ドラゴンクエスト公式SNS、Google Japan公式SNS、キャンペーン特設サイトにて順次発信される。