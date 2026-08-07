米OpenAIは8月6日（現地時間）、ChatGPTのサービスを向上させるアップデートを発表した。無料ユーザーの標準モデルを「GPT-5.6 Luna」に切り替え、同モデルによるテキストチャットを無制限で利用できるようにする。有料のPlus/Proユーザー向けには「GPT-5.6 Sol」を改良し、事実の正確性や回答の簡潔さを高める。

無料版・Goプランに最新世代モデル

無料版および低価格プラン「ChatGPT Go」で、今週中に標準モデルをGPT-5.6 Lunaに切り替える。GPT-5.6 Lunaは、GPT最新世代であるGPT-5.6ファミリーの中で、速度とコスト効率を重視したモデルである。

さらに来週から、GPT-5.6 Lunaによるテキストチャットをメッセージ数の上限なしで利用できるようにする。これまで無料ユーザーは一定量を利用するとレート制限の対象となっていたが、テキストのみの対話ではこの制約が取り払われる。ただし、ChatGPTのすべての機能が無制限になるわけではない。ファイルのアップロードや画像、そのほかのツールには引き続き利用制限が適用される。

無料版およびGoに来週、新たに「Think」ボタンも追加する。複雑な質問でThinkを選択すると、GPT-5.6 Lunaが通常より深く推論して回答を生成する。

GPT-5.6 Solを改良、回答は「より簡潔に」

Plus/Proユーザーには、ChatGPT向けに調整したGPT-5.6 Solの改良版を8月6日から提供する。

今回の改良では、質問の複雑さに応じて回答の詳しさを調整し、不要な詳細や過剰な書式を避け、結論をより直接的に示すようにした。簡単な質問には必要な文脈を添えて簡潔に答える一方、複数の手順を伴う計画や調査、文章作成などでは、要点を明確に保ちながら詳しく回答する。

事実の正確性も改善した。日付、数値、情報源、規則、前提条件などに依存する質問では、参照した情報源をより適切に活用する。OpenAIによると、金融、医療、法律に関する事実の詳細を求めるプロンプトを使った社内評価では、少なくとも1つの事実誤認を含む回答の割合が、GPT-5.5 Instantと比べてGPT-5.6 Lunaで約62％、GPT-5.6 Solで約68％少なかったという。

ChatGPTが回答にどの程度の推論を行うかをユーザーが調整できるスライダーも追加した。日常的な質問では素早い応答を優先し、調査や計画、文章作成、コーディング、意思決定などでは推論を深める、といった使い分けが可能になる。

なお、現時点で今回改良されたGPT-5.6 Solの提供はChatGPTチャットのみで、ChatGPT WorkやCodexで使用されているGPT-5.6 Solは変更対象ではない。

OpenAIによると、ChatGPTの週間利用者数は10億人を超えた。同社は今回の更新について、より多くのユーザーが最新モデルを利用できるようにするとともに、回答の有用性と信頼性を高める取り組みと位置付けている。