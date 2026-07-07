『サイバーパンク エッジランナーズ』がApex Legendsとコラボへ、スパローとアクセルにコスメティック実装か

サイバーパンク エッジランナーズとApex Legendsが公式xアカウントに投稿する形で、コラボレーションの実施を予告した。開催時期や内容についてはいまだ不明ながら、投稿された画像からゲーム内での様子について類推できるようになっている。

2つのアカウントで1つの画像を半分ずつ投稿するような形で行われたコラボレーション予告。『サイバーパンク エッジランナーズ』に登場するデイビッドとルーシーが描かれているが、よく見るとそれぞれApex Legendsのスパローとアクセルが使う武装を身に着けているようだ。コラボレーションとしてスキンが実装されるかもしれず、イラストでは明らかになっていない顔の造形について関心を寄せるプレイヤーも見られた。