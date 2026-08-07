Googleは8月7日、Googleマップの新しい会話型機能「マップに相談」の日本語対応を開始したと発表した。従来の地図検索では答えることが難しかった複雑な疑問に自然な会話形式で回答する機能で、リアルタイムの情報や利用者ごとに合わせた提案をもとに、旅行やお出かけの計画をサポートする。本日から数週間かけて順次展開する。

マップに相談は、これまでの地図検索では回答が難しかった、現実的で複雑な疑問に答える会話型機能だ。例えば「スマートフォンの充電が切れそうなので、長い列に並ばずコーヒーを買えて充電もできる場所を教えて」や、「今夜使える照明付きの公営テニスコートを探して」といった質問にも対応する。従来は求める情報にたどり着くために何度も検索したり、多数のクチコミを確認したりする必要があったが、今後はマップに相談のアイコンをタップし、自然な会話を通じて答えを見つけられるようになる。

マップに相談は、Googleマップの最新情報を活用し、利用者ごとに合わせたプランを提案する。例えば米国旅行中に「グランドキャニオン、ホースシューベンド、コーラルデューンズに向かう道中でおすすめのスポットは？」と尋ねると、分かりやすいルート案内や到着予定時刻に加え、隠れたハイキングコースや無料入場チケットの入手方法など、他の利用者からのヒントを提示する。最適な提案を行うため、Googleマップは5億人以上の投稿者コミュニティによるクチコミと、3億件以上の場所に関する情報を分析しているという。

英語版の「マップに相談（Ask Maps）」は今年3月に米国などで先行公開されており、静かに会話ができるレストランの検索から、景色を楽しめる3時間のツーリングルート作成まで、幅広い用途で利用されてきた。今回の日本語対応にあたっては、こうした反響を踏まえてパーソナル インテリジェンスとリアルタイム情報の機能が追加されている。

パーソナル インテリジェンス機能では、マップに相談とGmailを安全に連携させることができ、今後はGoogleカレンダーなど他のアプリにも対応する予定だ。連携すると、Gmailに登録されたフライトのスケジュールやディナーの予約情報を自動的に考慮し、利用者が改めて予定を説明しなくても状況に応じた提案を行う。

例えば旅行中に「明日のフライトまで、ホテルの近くで数時間過ごすアイデアを教えて」と尋ねると、Gmailのホテル予約情報を基に近隣のおすすめスポットを表示するほか、空港へ出発すべき時間の目安も案内する。なお、Gmailとの連携はデフォルトでオフに設定されており、利用者が任意で有効にする。また、履歴設定がオンになっている場合はマップに相談が過去の会話を記憶し、中断した内容からいつでも再開できるという。

このほか、マップに相談では通勤時の交通状況や運転ルート上の道路工事・事故の有無、店舗やレストランの混雑状況など、リアルタイムの情報も確認できる。バスや電車、地下鉄といった公共交通機関の遅延状況にも対応しており、遅延が発生している場合は待ち時間をリアルタイムで更新し、乗り場へ向かうタイミングを把握しやすくする。